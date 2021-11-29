Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года от Рассела Гранта: что ждет ваш знак?

Рассел Грант поделился своим анализом того, что ждет вас на этой неделе.
Вот чего ожидать, пишет express.co.uk.
Американский астролог Рассел Грант дал свой астрологический прогноз на предстоящую неделю для каждого знака зодиака.
Рассел Грант поделился своим анализом того, что ждет вас на этой неделе.
Вот чего ожидать, пишет express.co.uk.
От редакции
Хорошей вам недели!
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