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Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года от Рассела Гранта: что ждет ваш знак?

11:00:4611/28/2021
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Американский астролог Рассел Грант дал свой астрологический прогноз на предстоящую неделю для каждого знака зодиака.

Что ждет вас на этой неделе. Фото: Pixabay.com

Рассел Грант поделился своим анализом того, что ждет вас на этой неделе.

Вот чего ожидать, пишет express.co.uk.

Овен

Кто-то с сильной личностью не согласится с вашими планами. Будьте готовы отстаивать свои убеждения и интересы. Если вы действительно хотите чем-то заняться, не позволяйте никому отвлекать вас от этого. Вы должны продолжать двигаться вперед.

Телец

Ваши мысли сосредоточены на долгосрочной цели. Вы были бы признательны за поддержку партнера или родственника. Вы постепенно разрушаете их защиту. У вас появится возможность получить новый источник дохода, но не спешите принимать это предложение.

Близнецы

Вы не будете довольны тем, что присоединитесь к другим в своих обычных будних делах. Вы хотите избежать скучной рутины и слишком беспокойны, чтобы терпеливо довольствоваться повседневными делами. Вместо этого вы стремитесь убежать от знакомого и отправиться на неизведанную территорию.

Рак

Вы пытаетесь сделать слишком много. Вы хотите всем угодить, но вы не собираетесь делать это, работая до изнеможения. Наберитесь терпения и помните, что вы не можете и не сможете достичь всех своих целей сразу.

Лев

Восстановление покоя там, где есть дисгармония, поднимет настроение. Те, с кем вы живете, проявят свою признательность. Если вы тратите много времени на размышления, почему вы не можете погрузиться в повседневную рутину, значит, вы сами себе злейший враг.

Дева

Не время действовать импульсивно. Напарник возьмет на себя слишком много. Вы пытались их предупредить, но они не хотели слышать. Рано или поздно им понадобится ваша поддержка. Только будьте осторожны, вы не возьмете на себя слишком много.

Весы

У вас любопытное настроение, вы хотите знать, чем занимаются все остальные, и все же, если кто-то проявит интерес к вашим делам, вы будете раздражены их любознательностью. Беседы будут интересными, но вы не сможете задать все вопросы.

Скорпион

Как-то неожиданно можно вмешаться в проблемы соседа. Только не теряйте счет времени, ведь у вас есть другие дела. Большинство вещей в карьерной среде пойдут по-вашему, но не думайте, что все будет легко.

Стрелец

Путешествие - сильное искушение. Просто возможность ненадолго сбежать из знакомых мест звучит невероятно привлекательно. Возможно, вы не просто мечтаете об этой возможности. Есть большая вероятность, что вы убедите партнера забронировать длительный отпуск.

Козерог

В отличие от некоторых из ваших беспокойных друзей, в данный момент вам не захочется рисковать слишком далеко. Вы предпочтете оставаться ближе к дому. Есть кто-то, с кем вам нужно поговорить, и если вы не видите друг друга лицом к лицу, вам придется позвонить.

Водолей

Стоит рассмотреть предложение о повышении по службе или новую работу у другого работодателя, но хорошо подумайте о том, для чего вы можете позволить себе себя. Успокойте свой энтузиазм и посмотрите на это реалистично. Избегайте ненужного риска.

Рыбы

Изменение диеты и практика релаксации могут стать началом того, что вы начнете вести более здоровый образ жизни. Друг, который для вас особенный, может ошибиться в планах или мероприятиях, которые состоятся в конце недели.

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