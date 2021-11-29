Почему темная комната помогает метеопатам пережить геомагнитные колебания: как помочь самому себе в дни магнитных бурь?

Геомагнитные бури всегда оказывали негативное влияние практически на каждого человека без исключений. Если вы время от времени чувствуете усиление симптомов хронических заболеваний, острые головные боли, перепады артериального давления, а также ухудшение настроения и работоспособности, то, скорее всего, вы являетесь метеопатом, и негативное влияние на ваше физическое и эмоциональное состояние оказывают именно геомагнитные бури.
Если говорить о том, как справиться с этим, то у врачей есть несколько советов для того, чтобы ослабить все вышеперечисленные симптомы. Одним их таких считается использование практики темной комнаты. Если вы не слышали ранее об этом, то вам необходимо ознакомиться с тем, как это правильно делать.
Вам необходимо закрыть все источники света и не использовать свет ни в каком из его видов. Вы должны погрузиться в полную темноту пробыть в ней на протяжении нескольких дней. Основным способом восприятия внешнего мира является зрение, которое вы перекроете, и акцент с него сместится на осязание, обоняние, вкус и слух.
Это поможет вам погрузиться в собственные мысли и переосмыслить некоторые вещи. Помимо этого, у вас появится возможность открыть новые источники силы. Вы сможете по-настоящему отдохнуть от всего внешнего мира и переключиться от симптомов, которые преследуют вас во время геомагнитных потоков, на себя.
Стоит отметить, что такая практика поможет вам улучшить как эмоциональное, так и физическое состояние. Такая практика даст вам сконцентрироваться на разуме, а не на чувствах. Если вы сделаете все правильно, то следующие магнитные бури вы будете переживать легче, и вас не будут беспокоить постоянные симптомы метеозависимости.