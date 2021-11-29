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29.11
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Почему темная комната помогает метеопатам пережить геомагнитные колебания: как помочь самому себе в дни магнитных бурь?

9:00:4811/29/2021
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Геомагнитные бури тревожат каждого человека, и темная комната помогает легче пережить их.

Врачи советуют выполнять ряд действий, которые помогают легче пережить геомагнитные удары. Фото: Pixabay
Врачи советуют выполнять ряд действий, которые помогают легче пережить геомагнитные удары. Фото: Pixabay

Геомагнитные бури всегда оказывали негативное влияние практически на каждого человека без исключений. Если вы время от времени чувствуете усиление симптомов хронических заболеваний, острые головные боли, перепады артериального давления, а также ухудшение настроения и работоспособности, то, скорее всего, вы являетесь метеопатом, и негативное влияние на ваше физическое и эмоциональное состояние оказывают именно геомагнитные бури.

Если говорить о том, как справиться с этим, то у врачей есть несколько советов для того, чтобы ослабить все вышеперечисленные симптомы. Одним их таких считается использование практики темной комнаты. Если вы не слышали ранее об этом, то вам необходимо ознакомиться с тем, как это правильно делать.

Вам необходимо закрыть все источники света и не использовать свет ни в каком из его видов. Вы должны погрузиться в полную темноту пробыть в ней на протяжении нескольких дней. Основным способом восприятия внешнего мира является зрение, которое вы перекроете, и акцент с него сместится на осязание, обоняние, вкус и слух.

Это поможет вам погрузиться в собственные мысли и переосмыслить некоторые вещи. Помимо этого, у вас появится возможность открыть новые источники силы. Вы сможете по-настоящему отдохнуть от всего внешнего мира и переключиться от симптомов, которые преследуют вас во время геомагнитных потоков, на себя.

Стоит отметить, что такая практика поможет вам улучшить как эмоциональное, так и физическое состояние. Такая практика даст вам сконцентрироваться на разуме, а не на чувствах. Если вы сделаете все правильно, то следующие магнитные бури вы будете переживать легче, и вас не будут беспокоить постоянные симптомы метеозависимости.

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геомагнитная бурякак пережить магнитные буриметеопаты
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