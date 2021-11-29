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Грешно ли работать 29 ноября в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?

1:30:4211/29/2021,София Мальцева
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Женщины собирались на вечерние посиделки у кого-нибудь дома.

Люди посещали своих друзей, разговаривали, пили чай. Фото: Pixabay.com

Апостол Матфей, также известный как святой Левий, состоял в числе 12-ти апостолов и учеников Христа. По церковной традиции его называют автором Святого Писания от Матфея. Когда Иисус призвал Матфея пойти за ним, он занимался сбором налогов, тогда это называлось “мытарством”, и считалось одной из самых плохих профессий в древнем иудаизме. Мытарей считали самыми плохими людьми, которые наживались на гражданах, порой обманывая их, чтобы забрать лишние деньги себе.

Об этом апостоле мало что известно. Если не считать нескольких упоминаний в Евангелиях, он удивительно малоизвестная фигура в Новом Завете. И несмотря на то, что церковь считает его создателем Евангелия от Матфея, о нем больше ничего не было записано.

В православной церкви почитают память святого Матфея ежегодно 29 ноября. И называют этот день – “Матвеев день”. Считается, что если на праздник вы ждете прихода гостей, и они долго не появляются, то следует воткнуть в ручку вашего веника булавку, а затем оставить его у порога входной двери. Считается, так гости быстро придут. Также если в народный праздник к вам приходит незваный гость, то, когда он уйдет, следует вымыть все зеркала, входную дверь и порог.

На Руси в праздник не выполняли какую-либо тяжелую работу. Люди посещали своих друзей, разговаривали, пили чай. А женщины собирались на вечерние посиделки у кого-нибудь дома. Девушки шили, вязали, пряли и вели долгие вечерние разговоры.

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