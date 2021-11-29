Что на сегодня известно о новом варианте коронавируса «Омикрон»

Всемирная организация здравоохранения определила это как вариант, вызывающий озабоченность, и многие страны спешат попытаться сдержать его, запретив полеты из южной части Африки, пишет medicalxpress.com.
Ученые круглосуточно работают над анализом этого варианта и попытками понять его поведение.
Вот краткое объяснение того, что до сих пор известно об Omicron - через несколько дней после его появления, - и рассказано южноафриканскими учеными.
ПроисхождениеВ настоящее время неясно, откуда появился этот вариант, но 25 ноября первыми об открытии объявили южноафриканские ученые.
К тому времени случаи заболевания были выявлены в Гонконге и Ботсване. Днем позже вариант раскрыли также Израиль и Бельгия.
МутацияУченые обнаружили новый вариант с «очень необычным созвездием мутаций » 23 ноября.
Некоторые мутации уже известны и влияют на трансмиссивность и уклонение от иммунитета, но многие другие являются новыми.
По словам заместителя вице-канцлера по исследованиям и инновациям Университета Квазулу-Натал профессор Моса Мошабела, «он имеет наибольшее количество мутаций, которые мы видели на сегодняшний день».
Он сказал, что «некоторые из этих мутаций мы видели раньше, как в Дельте и Бета», а другие - нет, и «мы не знаем, во что превратится комбинация этих мутаций».
Ведущий вирусолог Тулио де Оливейра сказал, что всего было около 50 мутаций, в том числе 30 в шиповом белке, в центре внимания большинства вакцин, поскольку именно он позволяет вирусу проникать в клетки.
ТрансмиссивностьТемпы роста числа новых ежедневных случаев COVID в Южной Африке заставили ученых подозревать, что это может быть связано с передаваемостью нового варианта.
Согласно официальным данным, хотя не все случаи заболевания относятся к Omicron, ежедневный уровень положительных реакций на COVID вырос на этой неделе с 3,6 процента в среду, 6,5 процента в четверг, 9,1 процента в пятницу и 9,2 процента в субботу.
«Ранее было показано, что некоторые из выраженных мутаций позволяют вирусу легко и быстро распространяться, и поэтому мы подозреваем, что (новый вариант) будет быстро распространяться», - сказал Мошабела.
Иммунитет, тяжестьНекоторые из генетических мутаций, обнаруженных вирусом, включают те, которые, как известно, позволяют вирусу уклоняться от иммунитета.
Однако неясно, какое влияние это окажет на вакцины.
Что касается серьезности этого варианта , ученые говорят, что он стал известен только на этой неделе, что оставляет мало времени для тщательного анализа.