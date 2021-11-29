Обязательное дело для каждого верующего 29 ноября в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея: какое Евангелие в Библии написал ученик Христа Матфей

29 ноября отмечается православный праздник в честь апостола и ученика Иисуса Христа Левия Матфея.
Святой Матфей был галилеянином и работал сборщиком налогов для Римской Империи, которая облагала налогом Иудею. Как мытарь (римский государственный служащий), он знал арамейский и греческий языки. Матфей был одним из двенадцати апостолов, избранных и посвященных Иисусом, а также одним из четырех евангелистов (то есть авторов Евангелия, наряду с Марком, Лукой и Иоанном). Святой Апостол был автором Евангелия от Матфея.
Когда Матфея выбрали учеником, он пригласил Иисуса Христа в гости с другими апостолами к себе домой. Увидев это, книжники и фарисеи раскритиковали Иисуса за то, что Он “ел со сборщиками налогов и грешниками”.
Это побудило Иисуса ответить: “Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию”.
После Вознесения Христова, апостол Матфей начал проповедовать христианскую веру. Первым городом его проповеди стала Палестина. Перед тем как идти проповедовать в другую страну, его уговорили написать Евангелие в Иерусалиме. Тогда он написал Святое Писание, которое стало в ряду книг Нового Завета первым. Считается, что он написал книгу на еврейском языке.
По древней народной традиции, в этот день следует устраивать посиделки. Люди в этот день принимают гостей. Однако, из-за начавшегося поста, блюда должны быть постными. Также рекомендуется посетить храм в этот день и помолиться Господу.