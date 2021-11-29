Модные сапоги зимой 2021-2022: какую модель выбрать и какие особенности учесть?

Выбору зимней обуви всегда важно уделять должное внимание. Для того, чтобы понять, какую модель зимних сапогов выбрать на холодный сезон, можно опираться на советы стилистов, которые составили список модной обуви на следующий зимний сезон 2021-2022. Ниже представлен список модной обуви на грядущую зиму.
1. Обувь на платформе. Высокая архитектурная подошва с недавних времен стала главным трендом любой обуви вне зависимости от сезона. Высокие сандали, кроссовки, кеды, а также зимние сапоги и ботинки стали очень модными в этом году. Стилисты рекомендуют выбрать на зиму 2021-2022 лоферы, ботинки и ботильоны с высокой подошвой. Они хорошо сочетаются почти со всеми стилями, и вы можете подобрать любую подходящую по цвету и материалу модель, которая вам понравится, потому что выбор очень велик.
2. Высокие сапоги. Именно эта модель считается классикой жанра. Надев обувь выше колена, вы и не замерзнете в холодную погоду, и будете выглядеть красиво и стильно. Лучше всего выбрать модель однотонного темного цвета. Идеальным вариантом станет глубокий черный цвет, с которым сочетаются практически все цвета, как яркие, так и темные.
3. Грубые ботинки. Такая обувь стала модной пару сезонов назад, но до сих пор находится в топе лучших на сезон 2021-2022. На первый взгляд вам может показаться, что эти ботинки не подходят вашему стилю, однако если вы решили поэкспериментировать со своим образом, то это точно ваш вариант. Это связано с тем, что массивная обувь сочетается с платьями, юбками, джинсами, плащами и пуховиками. Стоит учесть, что вы не сможете найти разнообразные фасоны такой обуви, потому что все модели очень похожи друг на друга.