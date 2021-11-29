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Почему по народным приметам нужно 30 ноября остерегаться людей с дурным глазом, почему категорически нельзя сегодня примерять чужие обручальные кольца?

1:00:5911/29/2021
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30 ноября православная церковь чтит память Григория Чудотворца, и в этот день необходимо обратить внимание на особые приметы.

Праздник Григорий Зимоуказатель связан с именем Григория Чудотворца. Фото: Pixabay
Праздник Григорий Зимоуказатель связан с именем Григория Чудотворца. Фото: Pixabay

Православное христианство уделяет достаточное внимание всем святым, и каждому из них посвящены отдельные дни и праздники. Исключением не стал и Григорий Чудотворец, день почитания памяти которого отмечается 30 ноября. По-другому этот праздник называется Григорием Зимоуказателем. В эту дату есть ряд особенных примет, на которые необходимо обратить внимание каждому православному человеку.

На Руси существовало поверье, что по шуму воды в колодце можно определить погоду на грядущую зиму. Если вода не шумит, то погода будет приятной, если же ситуация обратная, то нас будут ждать морозы и ухудшение погоды. Помимо этого, наши предки считали, что прогноз на будущее совпадает с тем, какая погода будет в день памяти Григория Чудотворца.

Погоду на приближающуюся зиму в день Григория Зимоуказателя можно было предсказать и по другим приметам. Если 30 ноября будет молодой месяц, то зима будет теплой. А если во льну мыши совьют гнездо, то зимой выпадет много снега. Помимо этого, стоит обратить внимание на лед на водоемах. Если он темный, то летом и осенью следующего года нас будет ждать обильный и богатый урожай.

Есть и приметы, которые могут привести к несчастью. Так, нельзя воспринимать близко к сердцу все, что говорят окружающие вас люди. Многие слова и новости в день Григория Зимоуказателя пусты. В связи с этим лучше избегать людей с дурным взглядом, так как общение с ними могут сильно навредить вам, а также всем родным и близким. Стоит быть аккуратнее с чужими обручальными кольцами. Ни в коем случае нельзя примерять их, потому что это может принести несчастье в личной жизни вплоть до расставания со второй половинкой.

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праздникиГригорий Зимоуказательнародные традиции
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