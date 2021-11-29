Почему на Хануку родители обязательно дают детям деньги: на что они их могут тратить. В какие игры играют дети 29 ноября

Праздник Ханука, отмечаемый ежегодно 29 ноября, на иврите переводится “Посвящение”, и называется иногда праздником Посвящения.
Ханука подтверждает повторное освящение Второго Иерусалимского храма. Это торжество стало отмечаться после событий, которые произошли во втором веке. Тогда произошло нападение на Храмовую гору Иерусалима. По легенде, тогда многолюдное восстание привело к тому, что люди вошли и разграбили святое место.
Чтобы освятить главное молитвенное место дома Иудеев, потребовалось зажечь Менору — специальный подсвечник. Согласно Писанию, он был у евреев еще с периода Исхода. После чего занял особое место в Храме Иерусалима, став основным иудейским символом.
Для того чтобы Менора горела, потребовалось чистое храмовое масло. Изготовить и доставить его можно было только за восемь дней.
Восемь свечей означают по одному из дней торжества. А последняя девятая свеча — техническая. Ее называют шамаш, что означает слуга или свечка-служка. После зажигания и произнесения соответствующих благословений люди поют песню "Маоз Цур", или "Скала веков", в которой рассказывается о нескольких важных моментах в еврейской истории, таких как Исход из Египта, история Пурима и история восстания Маккавеев.
Таким образом, зажигая свечи в праздничные дни, вспоминается это событие. Ханука стала широко отмечаться и остается одним из самых популярных еврейских религиозных обрядов. Ханука отмечается с понедельника, 29 ноября, по понедельник, 6 декабря.
По древней традиции, в этот праздник детям дают немного денег на сладости, или дарят шоколадные монеты. Также эти деньги дети могут использовать во время игры в дрейдл. Для нее как раз необходимы мелкие монеты.