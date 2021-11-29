Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему на Хануку родители обязательно дают детям деньги: на что они их могут тратить. В какие игры играют дети 29 ноября

2:00:5811/29/2021,София Мальцева
0

Для того чтобы Менора горела, потребовалось чистое храмовое масло. Изготовить и доставить его можно было только за восемь дней.

Восемь свечей означают по одному из дней торжества. А последняя девятая свеча — техническая. Фото: Pixabay.com

Праздник Ханука, отмечаемый ежегодно 29 ноября, на иврите переводится “Посвящение”, и называется иногда праздником Посвящения.

Ханука подтверждает повторное освящение Второго Иерусалимского храма. Это торжество стало отмечаться после событий, которые произошли во втором веке. Тогда произошло нападение на Храмовую гору Иерусалима. По легенде, тогда многолюдное восстание привело к тому, что люди вошли и разграбили святое место.

Чтобы освятить главное молитвенное место дома Иудеев, потребовалось зажечь Менору — специальный подсвечник. Согласно Писанию, он был у евреев еще с периода Исхода. После чего занял особое место в Храме Иерусалима, став основным иудейским символом.

Для того чтобы Менора горела, потребовалось чистое храмовое масло. Изготовить и доставить его можно было только за восемь дней.

Восемь свечей означают по одному из дней торжества. А последняя девятая свеча — техническая. Ее называют шамаш, что означает слуга или свечка-служка. После зажигания и произнесения соответствующих благословений люди поют песню "Маоз Цур", или "Скала веков", в которой рассказывается о нескольких важных моментах в еврейской истории, таких как Исход из Египта, история Пурима и история восстания Маккавеев.

Таким образом, зажигая свечи в праздничные дни, вспоминается это событие. Ханука стала широко отмечаться и остается одним из самых популярных еврейских религиозных обрядов. Ханука отмечается с понедельника, 29 ноября, по понедельник, 6 декабря.

По древней традиции, в этот праздник детям дают немного денег на сладости, или дарят шоколадные монеты. Также эти деньги дети могут использовать во время игры в дрейдл. Для нее как раз необходимы мелкие монеты.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиХанукаМенора
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве после матча с «Зенитом» задержали фанатов ЦСКА. А автозаки вели женщин и детей
2:03:55 11/29/2021
В Москве после матча с «Зенитом» задержали фанатов ЦСКА. А автозаки вели женщин и детей
БердскВ Бердске в ДТП белый Renault вынесло на обочину. Водитель протаранил «могильную оградку» после жесткого столкновения с черным Subaru
2:01:41 11/29/2021
В Бердске в ДТП белый Renault вынесло на обочину. Водитель протаранил «могильную оградку» после жесткого столкновения с черным Subaru
Почему на Хануку родители обязательно дают детям деньги: на что они их могут тратить. В какие игры играют дети 29 ноября
2:00:58 11/29/2021
Почему на Хануку родители обязательно дают детям деньги: на что они их могут тратить. В какие игры играют дети 29 ноября
Обязательное дело для каждого верующего 29 ноября в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея: какое Евангелие в Библии написал ученик Христа Матфей
1:45:16 11/29/2021
Обязательное дело для каждого верующего 29 ноября в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея: какое Евангелие в Библии написал ученик Христа Матфей
Грешно ли работать 29 ноября в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?
1:30:42 11/29/2021
Грешно ли работать 29 ноября в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?
Матвеев день: что будет чудесного и долгожданного, если 29 ноября воткнуть булавку в ручку веника
1:00:38 11/29/2021
Матвеев день: что будет чудесного и долгожданного, если 29 ноября воткнуть булавку в ручку веника
Зажги свечи в Хануку: очень красивые поздравления всем евреям в праздник 29 ноября 2021 года
12:15:30 11/29/2021
Зажги свечи в Хануку: очень красивые поздравления всем евреям в праздник 29 ноября 2021 года
С Днём буквы Ё – прикольные картинки: без Ё не бывает ёжика и ёлки – поздравления на 29 ноября
12:15:16 11/29/2021
С Днём буквы Ё – прикольные картинки: без Ё не бывает ёжика и ёлки – поздравления на 29 ноября
БердскПогода в Бердске 29 ноября 2021: в этот день принято было ходить в гости
11:30:50 11/28/2021
Погода в Бердске 29 ноября 2021: в этот день принято было ходить в гости
Какой сегодня церковный праздник 29 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:35 11/28/2021
Какой сегодня церковный праздник 29 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?