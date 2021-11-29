Неожиданная смена цвета волос и имиджа будет удачной в эти дни по лунному календарю в декабре 2021: хорошие и плохие даты для стрижки, прически и макияжа

Каждый иногда хочет как-то изменить свою внешность или даже поменять имидж. Зачастую такие мысли могут появляться в новый сезон и накануне Нового года, когда хочется поменять себя и настроить на нечто совершенно новое. Изменить свой образ можно по-разному: покрасить волосы в необычный цвет, сделать креативную стрижку, набить татуировку — все это требует не только умения автора, но и благосклонности со стороны спутника Земли. Луна может быть как положительна настроена к любым изменениям внешности, так и отрицательно. Многое зависит от ее энергетики.
Существуют как благоприятные, так и неудачные дни, согласно лунному календарю. Прислушиваться к нему или нет — каждый решает сам. Но стоит помнить, что игнорирование лунного календаря может привести к негативному результату и разочаровать вас.
В какие дни декабря 2021 года лучше всего сменить имидж?
Заняться изменениями своего имиджа можно во многие дни декабря: 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 числа. Вышеперечисленные даты способны не только приятно удивить окружающих, но и изменить жизнь в лучшую сторону, поскольку новая деталь образа может иметь в себе положительную энергетику.
К неудачным дням для перемен во внешности относятся 4 и 19 декабря. Эти дни могут привести к непоправимым проблемам, которые на долгое время выбьют вас из колеи.
Отметим, что лунный календарь спасает не только в повседневных делах. Без сомнений, улучшить результат и завести привычку в планировании своих дел — прекрасная возможность для каждого жителя Земли. Но силы Луны не ограничиваются бытовыми начинаниями. Самые находчивые и внимательные используют советы лунного календаря для проведения мистических ритуалов. Каждый желающий может привлечь в свою жизнь хорошее с помощью несложных действий из доступных предметов.