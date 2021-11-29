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Новогодний Instagram: идеи для Stories на 31 декабря

7:15:3011/28/2021
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Новый год — то отличная возможность поделиться со своими подписчиками множеством разной информации через сторис в Инстаграм.

Instagram уже давно стал неотъемлемой частью жизни людей. Фото: Pixabay.com
Instagram уже давно стал неотъемлемой частью жизни людей. Фото: Pixabay.com

Instagram — это американская соцсеть, которая уже давно плотно укоренилась в жизни многих людей. с помощью данное платформы легко следить за событиями из жизни знакомых и друзей, а также делиться информацией о себе в формате фото, сторис и видео контента. Сторис (Stories) - это короткая видео-история, которой вы делитесь со своими подписчиками в онлайн формате. Часто в них публикуются самые яркие события, в число которых входят различные праздники, в том числе Новый год. Однако часто возникает вопрос, как оформить и какое содержание дать свое сторис, чтобы она была интересна и передавала праздничный дух события.

Идеи для Stories на 31 декабря.

1. Пожелания. Пожелайте своим подписчикам что-то хорошее в новогодний праздник, поделитесь с ними своим хорошим настроением.
2. Проведите опрос о празднике, его истории или о его основных атрибутах, например, новогодней елке или традициях загадывать желание под бой курантов.
3. Поделитесь в онлайн формате не вышедшими кадрами своей новогодней фотосессии.
4. Продемонстрируйте свои подарки или подарите подписчикам пару идей о том, какие подарки можно подарить близки м родным, друзьям.
5. Расскажите, где и с кем планируете провести празднику, в каком стиле будет вечеринка и какие основные дела вы планируете в этот день.
6. Если вы крупный инстаграм блоггер, то проведите какую-либо акцию или розыгрыш, приуроченные к празднику.
7. Расскажите о лучших образах на новый год, о трендах макияжа, прически и наряда в новогоднюю ночь.
8. Поделитесь смешной историей, которая произошла с вами в праздничный день.
9. Поделитесь рецептом новогоднего блюда, которое у вас лучше всего получается.
10. Продемонстрируйте, как вы сервировали стол, дайте несколько советов о том, как оформить блюда, разложит приборы.
11. Расскажите о лучших напитках к новогоднему столу, продемонстрируйте те, которые сами хотите предложить гостям.
12. Расскажите о лучших прическах к празднику, продемонстрируйте в формате туториала (инструкции), какую прическу будете делать вы.
13. Покажите декор своего дома и дайте небольшие советы по поводу его размещения: как повесить гирлянду, где разместить елку, как украсить свой дом к празднику.
14. Расскажите о том, какие сюрпризы вы хотите приготовить родным, поделитесь эмоциями от встречи с давними друзьями или знакомыми.
15. Опубликуйте в сторис смешные фото домашних животных с новогодней атрибутикой или нарядите своего домашнего любимца в новогодний наряд.
16. Поделитесь праздничной эстетикой своего дома, уютными семейными моментами, кадрами с застолья или с праздничных конкурсов, если вы планируете их проводить.
17. Расскажите о новогодних традициях, которые вы знаете, например о спрятанной в выпечке монетке, которая принесет нашедшему удачу.
18. Продемонстрируйте, как вы загадываете желание под бой курантов.

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31 декабряпраздникиинстаграмидеиНовый год.stories
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