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Строгие запреты на Хануку-2021: почему готовят особые картофельные оладья, пончики и сыр. Для кого любая работа под запретом

2:30:4311/29/2021,София Мальцева
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Еврейский праздник отмечает победу небольшой группы еврейских повстанцев над огромной греческой армией, которые защитили свое наследие.

Обычно готовят пончики с повидлом и картофельные оладьи. Фото: Pixabay.com

Ханука — еврейский праздник огней, который напоминает о повторном освящении второго еврейского храма в Иерусалиме, в Израиле. Это произошло в 160-х годах до н.э. (Ханука-это еврейское и арамейское слово, означающее "посвящение".) Обычно праздник длится восемь дней и начинается накануне 25-го Кислева, месяца по еврейскому календарю, который приходится примерно на то же время, что и декабрь. Поскольку еврейский календарь лунный (он использует Луну для своих дат), Кислев может произойти с конца ноября до конца декабря.

В 2021 году Ханука будет отмечаться с вечера воскресенья, 28 ноября, до вечера понедельника, 6 декабря.

Еврейский праздник отмечает победу небольшой группы еврейских повстанцев над огромной греческой армией, которые защитили свое наследие.

После чего произошло второе освящение древнего еврейского храма в Иерусалиме.

Согласно традиции, в то время как евреи жили под властью греческой империи около 167 года до н. э., король Антиох IV объявил иудаизм вне закона и осквернил Святой Храм, стоявший в Иерусалиме. Небольшая еврейская армия под названием Маккавеи возглавила восстание против греков и победила. Когда они вернулись в Храм, чтобы снова зажечь ритуальную менору , они нашли достаточно масла только на один день, но его чудесным образом хватило на восемь.

Еврейский народ отмечает победу Маккавеев и чудо с маслом, зажигая менору в течение восьми ночей и употребляя жареную пищу. Обычно готовят пончики с повидлом и картофельные оладьи.

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традициипраздникиеврейский праздникХанука
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