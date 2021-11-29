Строгие запреты на Хануку-2021: почему готовят особые картофельные оладья, пончики и сыр. Для кого любая работа под запретом

Ханука — еврейский праздник огней, который напоминает о повторном освящении второго еврейского храма в Иерусалиме, в Израиле. Это произошло в 160-х годах до н.э. (Ханука-это еврейское и арамейское слово, означающее "посвящение".) Обычно праздник длится восемь дней и начинается накануне 25-го Кислева, месяца по еврейскому календарю, который приходится примерно на то же время, что и декабрь. Поскольку еврейский календарь лунный (он использует Луну для своих дат), Кислев может произойти с конца ноября до конца декабря.
В 2021 году Ханука будет отмечаться с вечера воскресенья, 28 ноября, до вечера понедельника, 6 декабря.
Еврейский праздник отмечает победу небольшой группы еврейских повстанцев над огромной греческой армией, которые защитили свое наследие.
После чего произошло второе освящение древнего еврейского храма в Иерусалиме.
Согласно традиции, в то время как евреи жили под властью греческой империи около 167 года до н. э., король Антиох IV объявил иудаизм вне закона и осквернил Святой Храм, стоявший в Иерусалиме. Небольшая еврейская армия под названием Маккавеи возглавила восстание против греков и победила. Когда они вернулись в Храм, чтобы снова зажечь ритуальную менору , они нашли достаточно масла только на один день, но его чудесным образом хватило на восемь.
Еврейский народ отмечает победу Маккавеев и чудо с маслом, зажигая менору в течение восьми ночей и употребляя жареную пищу. Обычно готовят пончики с повидлом и картофельные оладьи.