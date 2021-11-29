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Кто обязан, а кому запрещается зажигать свечи в Хануку?

3:00:2411/29/2021,София Мальцева
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Однако чудесным образом масло оставалось гореть в течение восьми дней, достаточно долго, чтобы было готово еще больше.

Традиционно в праздник только один человек может зажигать свечу каждую ночь, в течение восьми суток. Фото: Pixabay.com

С вечера 28 ноября начинается восьмидневный еврейский праздник Ханука. Во время праздничных дней, в каждую из восьми ночей, зажигается свеча в специальной меноре, называемой "ханукия". Существует специальная девятая свеча, называемая "шаммаш", или свеча — помощница, которую используют для зажжения других свечей. Шаммаш обычно находится в центре других свечей и занимает более высокое положение. В первую ночь в меноре ставятся две свечи - шаммаш и одна свеча в самом правильном положении в меноре. На вторую ночь справа налево добавляется еще одна свеча. Это продолжается в течение восьми ночей, пока все свечи не будут установлены и зажжены в восьмую и последнюю ночь фестиваля.

Как известно, праздник отмечает событие, которое произошло в Иерусалиме. Маккавеи должны были заново освятить оскверненный Храм. Отчасти это означало зажжение Меноры. Однако был найден только один контейнер с пригодным для использования маслом, которого хватило бы как раз на одну ночь. Пройдет больше недели, прежде чем будет готово более пригодное для использования чистое масло.

Однако чудесным образом масло оставалось гореть в течение восьми дней, достаточно долго, чтобы было готово еще больше.

Традиционно в праздник только один человек может зажигать свечу каждую ночь, в течение восьми суток. Хотя спустя время, правила немного поменялись, и каждый член семьи мог зажигать свечи на Хануку, начиная с одной свечи, добавляя другую каждую ночь.

В идеале свечи должны гореть не менее получаса.

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традициипраздникиеврейский праздникХанука
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