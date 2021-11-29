В Москве после матча с «Зенитом» задержали фанатов ЦСКА. А автозаки вели женщин и детей

В Москве полицейские и работники ОМОНа задержали несколько десятков болельщиков футбольного клуба ЦСКА. Арест произошел после матча клуба с питерской командой «Зенит», пишет портал РИА Новости. Всве произошло после матча, который проходил в рамках 16-го тура Чемпионата России. Фанатов обыскивали и не отпускали с трибун спустя три часа после завершения игры. Некоторых задержанных после досмотра провожали в автозаки. Среди них женщины и несовершеннолетние.
Известно, что предварительной причиной задержания могло стать огненное шоу, которое устроили болельщики красно-синих к концу игры. Задержаны были болельщики, которые наблюдали за игрой с трибуны C. Также сообщается, что матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Представители клуба раскритиковали болельщиков за использование пиротехники. Также они не оценили действия сотрудников полиции. Соответствующие сообщения появились на официальном сайте ЦСКА.
А вот представители РПЛ заявили, что действия сотрудников полиции угрожали здоровью определенных людей. По словам представителей ведомства, такие происшествия негативным образом сказываются не только на репутации РПЛ, но на имидже всего футбольного сообщества в целом. Ашот Хачатурянц рассказал, что сотрудники РПЛ запросили отчет у сотрудников полиции по итогам инцидента.