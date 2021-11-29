У трех знаков зодиака будет тяжелая неделя Новолуния с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Это время года заставляет нас задуматься о предыдущих месяцах; что мы достигли, что мы приобрели и что мы потеряли.
Первая неделя декабря не всегда является развлечением, поскольку она действительно знаменует собой конец года.
Это также начало «отбросов», когда мы сидим и ждем, что кажется вечностью, когда год наконец подойдет к концу, пишет Your Tango.
Мы начинаем с Луны в Весах, Луны в трине с Сатурном и проходим через Лунный квадрат Плутона и Нептун Прямой.
С одной стороны, это может показаться глотком свежего воздуха, но существует слишком много противоречивых транзитов, чтобы мы могли чувствовать себя «в безопасности». Мы можем оказаться на грани неприступности.
К 3 декабря нас ожидает странное путешествие, поскольку наша Луна будет в Стрельце , в секстиле Сатурна, что вполне может принять наши параноидальные мысли и усилить их до такой степени, что все, что мы хотим сделать, это сидеть дома и ждать. все вон. Для некоторых эта неделя будет странной и интровертной.
Знаки зодиака, у которых с 29 ноября по 5 декабря 2021 года будет тяжелая неделя:
Рак(21 июня - 22 июля)
Это фантастическая неделя для вас, чтобы посвятить себя образованию и высшему образованию. Вы всегда были заинтересованы в самосовершенствовании, и вы всегда записывались на курсы и ретриты, которые дают вам безопасное пространство для этого внутреннего исследования.
Вы можете получить этот шанс снова на этой неделе, но то, что произойдет, может вас не порадовать - автоматически. Поскольку вы честны с собой, вы можете обнаружить в себе что-то, что вам не нравится. Над этим можно работать, и вы сделаете делом своей жизни устранение любого ущерба, который вы нанесли из-за вашего неконтролируемого поведения.
Есть надежда, и это потому, что вы такой целеустремленный человек. Хотя эта неделя может показаться тяжелой, это только начало вашего основного очищения. Выпустите демонов сейчас, чтобы они больше никогда не подняли свои уродливые головы.
Лев(23 июля - 22 августа)
Из-за Луны в квадрате с Венерой и Меркурия в секстиле с Сатурном вы будете чувствовать, что все, что вы делаете, - это делаете один шаг вперед и два назад в течение недели. В любви вы хотите излить свое сердце, но вы начинаете улавливать смешанные сообщения от своего партнера.
Может, тебе не стоит проливать на них всю эту любовь? Возможно тебе следует. Может им нужно это услышать? Вся эта неразбериха в любви ! Это заставляет вас отступить, а затем прыгнуть вперед. Сделай себе одолжение, Лео, сделай все возможное. Расскажите своему человеку, что вы чувствуете, но не подавляйте его.
Скажите свое спокойствие, а затем ускользните в тень, где вы сможете счастливо улыбнуться, зная, что сделали хорошее дело. Вам не нужно приклеивать их к стене, чтобы выразить свою точку зрения; просто будьте добры, позвольте своей красивой стороне проявиться и будьте довольны результатами, потому что, кажется, вас тоже очень любят.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Вы действительно делаете все возможное, чтобы «любить» человечество, но это просто не работает. У вас есть свои личные проблемы, и люди по какой-то причине просто не входят в ваш список «вещей, которые мне нужны в моей жизни».
На этой неделе вас все беспокоят, и единственные люди, которых вы впускаете в свой мир, - это те, кто вас развлекает. Вы перестали быть вежливыми и заискивающими. Вы хотите, чтобы вас оставили одного или рассмешили.
Вы не берете на себя ответственность за свое депрессивное состояние и обвиняете всех в мире в своем плохом настроении . К концу недели вы устроите грандиозную вечеринку с участием Moon Square Pluto.
К сожалению, на этой неделе, Дева, вы действительно единственный человек, который существует в вашем мире. Пожалейте дурака, который попал в ваш круг на этой неделе.