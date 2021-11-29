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29.11
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Срочно требуется слесарь-ремонтник в Бердск

3:02:5211/29/2021
0

Заработная плата – 40000 рублей.

Требуется в г.Бердск. Фото: «Курьер.Среда»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, З/п 40000 р., работа в Бердске.
т. 8-913-719-97-92

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