СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, З/п 40000 р., работа в Бердске.
т. 8-913-719-97-92
Срочно требуется слесарь-ремонтник в Бердск
3:02:5211/29/2021
Заработная плата – 40000 рублей.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, З/п 40000 р., работа в Бердске.
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