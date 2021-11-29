Главные симптомы нового штамма коронавируса омикрон назвали ученые

Медик из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее назвала симптомы, которые проявляются у пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса. Об этом она рассказала британскому изданию The Telegraph. Доктор заявила, что новый штамм был обнаружен из-за новых обращений граждан, которые жаловались на странные проявление ковида. Например, в медучреждение обратился шестилетний ребенок, который посетовал на учащенный пульс и высокую температуру тела. А чаще всего в больницу обращались люди молодого возраста с жалобами на чувство усталости. Все обратившиеся чувствовали запахи и вкусы еды.
– Симптомы, о которых рассказывали пациенты, обратившиеся в больницу, отличались от тех, что проявлялись у больных ковидом ранее. Они проявлялись в легкой форму. Около нескольких десятков людей получили положительные результаты ПЦР-тестов. Большинство из них – это взрослые мужчины, чувствующие усталость. Порядка половины из них не были привиты, – сообщила специалист.
О существовании нового штамма, который получил название B.1.1.529, стало известно несколько дней назад. Он содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.Исследователи заявляют, что большинство новых изменений в геноме SARS-CoV-2 говорят о высокой трансмиссивности этого варианта и устойчивости к защитным антителам переболевших и вакцинированных людей.