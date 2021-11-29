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29.11
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В Новосибирске в развалинах сгоревшего дома нашли тела двух жертв огня

3:02:5611/29/2021
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Из пожара были эвакуированы трое детей.

В Новосибирском пожаре скончались два человека. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске произошел пожар в квартире одного жилых домов. В результате происшествия скончались два человека. Все случилось вечером 28 ноября в Ленинском районе города. Возгорание случилось на предпоследнем этаже девятиэтажного дома, который находится по адресу улица Троллейная, 132. Известно, что скончались в ЧП мужчина и женщина. Сотрудники пожарной охраны заявили, что пожар был потушен за 11 минут, а площадь его распространения составила 20 квадратных метров. На месте инцидента работали семь единиц техники и 23 сотрудника.

– Из пожара были эвакуированы пять человек, из них трое детей, а в результате осмотра помещения, которое было потушено сотрудниками пожарной охраны, мы обнаружили тела двоих людей. Первая медицинская помощь не помогла сохранить их жизни, врачи скорой помощи, которые прибыли на место, только констатировали смерть, – заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее рассказала о первых симптомах нового штамма коронавируса, который был назван B.1.1.529. По словам доктора, граждане, которые получили положительные результаты ПЦР-тестов, жаловались на повышенный пульс, высокую температуру тела, а кто-то даже на сильную усталость. Сейчас выявлено уже несколько десятков случаев заражения такой разновидностью вируса, половина из заболевших не имели прививки от ковида.

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