Самые главные предсказания на 2022-й: что ждет россиян в год «трех двоек» - Ванга, Мессинг, Нострадамус

Пророчество — это предсказания будущего. Обычно пророчество предсказывает в какой-то форме крупное событие, которое должно произойти, или событие, которое произойдет намного позже в будущем. Пророчества могут появляться по-разному, но почти все они загадочны, и их истинное значение не станет ясным до тех пор, пока события пророчества не сбудутся.
На 2022 год также существуют свои пророчества. Три известных предсказателя: Ванга, Вольф Мессинг и Нострадамус дали не самые утешительные прогнозы на дату с тремя двойками.
ВангаВанга предсказывает, что в 2022 году родятся два важных персонажа мира.
Баба Ванга дала очень много пророчеств о стихийных бедствиях, таких как наводнения, землетрясения и цунами. Эта катастрофа не только унесла жизни людей, но и унесла их имущество.
В 2022 году, по словам Ванги, Юпитер будет обладать странным гравитационным эффектом. Это привлечет внимание экспертов. Это может быть вызвано значительной сейсмической и вулканической активностью на орбите Земли.
НострадамусСамый известный провидец всех времен, Нострадамус, предсказывал различные несчастья на год, который вот - вот начнется. Самое страшное из них – война за ресурсы.
Согласно Нострадамусу, в 2022 году мир столкнется с большой климатической войной. По мнению экспертов, одна страна останется без ресурсов и нападет на другую, чтобы были средства к существованию своим гражданам.