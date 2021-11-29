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Самые главные предсказания на 2022-й: что ждет россиян в год «трех двоек» - Ванга, Мессинг, Нострадамус

6:00:4311/29/2021,София Мальцева
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Баба Ванга дала очень много пророчеств о стихийных бедствиях, таких как наводнения, землетрясения и цунами.

Прогнозы на 2022 год. Фото: Pixabay.com

Пророчество — это предсказания будущего. Обычно пророчество предсказывает в какой-то форме крупное событие, которое должно произойти, или событие, которое произойдет намного позже в будущем. Пророчества могут появляться по-разному, но почти все они загадочны, и их истинное значение не станет ясным до тех пор, пока события пророчества не сбудутся.

На 2022 год также существуют свои пророчества. Три известных предсказателя: Ванга, Вольф Мессинг и Нострадамус дали не самые утешительные прогнозы на дату с тремя двойками.

Ванга

Ванга предсказывает, что в 2022 году родятся два важных персонажа мира.

Баба Ванга дала очень много пророчеств о стихийных бедствиях, таких как наводнения, землетрясения и цунами. Эта катастрофа не только унесла жизни людей, но и унесла их имущество.

В 2022 году, по словам Ванги, Юпитер будет обладать странным гравитационным эффектом. Это привлечет внимание экспертов. Это может быть вызвано значительной сейсмической и вулканической активностью на орбите Земли.

Нострадамус

Самый известный провидец всех времен, Нострадамус, предсказывал различные несчастья на год, который вот - вот начнется. Самое страшное из них – война за ресурсы.

Согласно Нострадамусу, в 2022 году мир столкнется с большой климатической войной. По мнению экспертов, одна страна останется без ресурсов и нападет на другую, чтобы были средства к существованию своим гражданам.

Мессинг

В их прогнозах пророка известно, что России нужно опасаться США и Китая. Первая страна будет находиться в открытом конфликте с Россией, вторая-в тайне. В будущем Китай поднимется до уровня мощной сверхдержавы, попытается стать лидером среди других стран, вести политику с некоторой агрессивной окраской. По словам провидца, Соединенные Штаты начнут постепенно занимать позиции, хотя неприязнь американцев к Российской Федерации и ко всему русскому никогда не исчезнет.

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