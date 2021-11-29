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Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 29 ноября 2021 года

2:46:4411/29/2021,Ария Гмиттер
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Для вас, Водолей, эта инстинктивная природа говорит вам, что есть красный флаг, который вы не видите сейчас, но увидите позже.

Итак, вы знаете, что не рискуете совершить серьезные ошибки. Фото: Pexels

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в понедельник, 29 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.

Но что принесет вашему знаку зодиака чтение карт Таро в понедельник?

Что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в понедельник, 29 ноября 2021 года.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Какой у тебя удивительный ум, Овен.

Вы вдумчивы, и когда вы обдумываете проблему, вы учитываете все углы, от а до я, и на этот раз вы действительно применили свою чувствительность.

Итак, вы знаете, что не рискуете совершить серьезные ошибки. Горит зеленый свет, барашек. Время идти.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Мир

Есть люди, которые не сдаются, и именно они работают слишком эффективно и преуспевают, потому что никто не может угнаться за их выносливостью.

Вы тот человек, которому есть что предложить, и вдобавок вы терпеливы.

Вы не пропустите ни одной цели. Просто придерживайтесь своего плана. Скоро к тебе прибудут хорошие вещи.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Справедливость

Почему должны страдать хорошие люди? Это вопрос, на который вы хотите получить ответ в ближайшее время. Трудно увидеть человека, который заслуживает сильного визита с кармой, и другого человека, который так много делает для всех, но, кажется, ничего хорошего не встречает на их пути.

Вы можете чесать голову, чувствуя разочарование в представлении Вселенной о справедливости. Но для вас это больше, чем проблема, это требует решения, частью которого вы будете принимать все больше и больше с каждым днем.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Дурак

Вот и снова, Рак. Бежать вперед с сердцем в рукаве, не принимая во внимание, с чем вам приходится бороться, в чем могут быть проблемы или что вам нужно добраться из пункта А в пункт Б.

Согласитесь, когда вы все взволнованы, вы теряете ясность. Притормози немного, чтобы позволить мыслям догнать эмоции. Что за страсть, если она ослепляет вас и заканчивается неудачей?

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Влюбленные

Вы стоите в таком месте, где с одной стороны вы знаете, чего хотите, и вам кажется достаточно ясным, каким будет результат, с другой стороны - риск, на который вы, возможно, захотите пойти, но нет никаких обещаний или гарантий. что ты не пострадаешь. Ты должен выбирать, Лео. Что это будет?

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник

Дева, в последнее время вы не хотите ни с кем иметь дело. Вы находитесь в режиме отшельника, и сейчас самое время отключить социальные сети.

Переведите телефон в режим полета и отключитесь от внешнего мира. Заглушите свою внутреннюю болтовню и позвольте своему разуму освободиться от всех задач, которые вам нужно сделать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Пятерка пентаклей

Вы узнаете рецидивиста, когда видите его. И это может быть их нытье, которое проникло вам под кожу и заставило вас рассматривать их как раздражение.

Как только этот человек входит в комнату, ваше кровяное давление повышается! Вам нужно дистанцироваться, Весы. Нет места для хорошей игры, когда с тебя хватит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка жезлов

Когда в вашем мире столько всего происходит, трудно придумывать идеи или думать, как с ними справиться.

В вашем уме может образоваться пустота, из-за которой невозможно решить что-либо прямо сейчас.

Возможно, вам нужно просто сказать, что вы не знаете, каков ответ, когда вас спросят. Не бойтесь признать, что вы запутались.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вау, когда все встает с ног на голову, они идут с нуля до героя. Вы, наконец, выбрались из ямы и знаете, что это знак того, что вам вручают хорошие вещи, потому что они вам нужны, а также потому, что вы их заслуживаете.

Вы спросили, и шлюзы открылись. Есть больше, чем вам нужно, и это большое благословение для вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Вы - сила, с которой нужно считаться, Козерог. Внутри вас поднимается какая-то внутренняя сила, которая отказывается умирать ни за что, ни за кого.

Возможно, дело в том, что вы больше не боитесь того, что принесет будущее. Вы решили, что сможете справиться с любыми обстоятельствами, и готовы безбоязненно противостоять неопределенности.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Король Мечей

Вы пытались решить, заслуживает ли этот человек вашего доверия или нет.

Вы взвесили их характер с одной стороны и с другой, и, несмотря на то, что вы не видите ничего плохого, все же есть сторона, которая не хочет ослаблять вашу бдительность.

Для вас, Водолей, эта инстинктивная природа говорит вам, что есть красный флаг, который вы не видите сейчас, но увидите позже.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Солнце

У вас есть свобода выбирать спокойствие, Рыбы. День закончится, и вы сможете принять решения, которые могут заполнить следующие 24 часа радостью или нет. Почему бы не выбрать то, что приносит вам радость?

Вам не нужно быть несчастным, даже если вы чувствуете себя застрявшим прямо сейчас, навсегда. Вы можете начать принимать небольшие решения, которые приведут к большим переменам в будущем.

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