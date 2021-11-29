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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 29 ноября 2021 года

2:52:2611/29/2021,Хорошего вам дня!
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Будьте практичны, Рыбы. Да, универсальный принцип взаимных уступок заключается в том, что если вы дадите, что-то хорошее может вернуться к вам, но правда в том, что это не всегда так.

Все дело в поиске правильного жизненного баланса, Телец, и прямо сейчас все вышло из-под контроля. Фото: Pixabay

Ваш ежедневный гороскоп на 29 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на понедельник, пишет Your Tango.

Ежедневный гороскоп на 29 ноября 2021 года:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Решай, чего хочешь, Овен. Вы обдумывали несколько идей, многие из них были свежими, так что вы еще не полностью выложились или отказались от них. Безразличный - лучшее слово.

Но пришло время сначала прыгнуть ногами. Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор обязательств, и вам пора принять решение о том, что вы хотите делать и с кем.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Все дело в поиске правильного жизненного баланса, Телец, и прямо сейчас все вышло из-под контроля. Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор повседневных дел.

От ваших дел до работы и даже до тренировок - зачем идти на крайности или вообще не идти? Начните думать о том, каким вы действительно хотели бы видеть свой 2022 год, и используйте это время, чтобы оценить свой нынешний образ жизни и ситуацию.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)
Есть вещи, которыми вы хотите наслаждаться, а некоторые из них потеряли ваш интерес. Итак, теперь вам остается спросить себя: «Что делать дальше?»

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор творчества, поэтому перед вами открывается прекрасное окно возможностей, чтобы попробовать то, чего вы обычно не делаете. Вам не нужно следовать сценарию или иметь какой-то конкретный результат. Будьте непосредственны и играйте на слух.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Чтобы быть добрым, нужно быть жестоким, Рак. Бывают случаи, когда вам просто нужно сказать кому-то, что вы ничего не можете сделать, даже если хотите, и это цена честности, но вы можете показаться грубым.

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор дома, и вы можете натыкаться головами на одного из родителей или кого-то, кого вы уважаете. Но, когда ваши потребности противоречат правилам, компромисс может оказаться неприемлемым.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор общения, и пока будьте осторожны.

Бывают случаи, когда у вас может не хватить убежденности, чтобы говорить на какую-то тему, поэтому вместо того, чтобы вести себя так, будто вы что-то знаете, лучше прислушаться.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор денег, и, конечно же, о чем еще вы думаете в последнее время? У вас есть планы и подарки, которые вы хотите купить. У вас есть дела, которые вы надеетесь выполнить до конца года.

Итак, траты и покупки на сегодня будут тематическими. Но когда вы получаете то, что вам нужно, или ищете идеальный подарок, который вызывает улыбку на чьем-то лице, обязательно ознакомьтесь с предложениями и знайте, что вы наверстаете упущенное позже.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор личного развития, и сейчас самое время поработать над тем, чему вы давно хотели научиться.

Подберите курс до конца года. Инвестируйте в себя. Научитесь танцевать или попробуйте что-нибудь, что, по вашему мнению, сделает вашу жизнь лучше.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Не каждый будет хорошим человеком, даже если он харизматичен или ведет себя так, как будто ему не все равно. Вы узнаете, кто ваши настоящие друзья, пока Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор скрытых врагов.

Ведь осознание того, что кого-то так легко скрыть от радаров, может вызвать у вас беспокойство и беспокойство. Сегодня может быть сложно понять, почему токсичные люди действуют именно так.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор друзей.

Вы можете обнаружить человека, который, кажется, ведет двойную жизнь, и он совсем не добр к вам. Вы можете захотеть, чтобы ваши друзья избегали их, и расстраивались, когда они этого не делают.

Попытка убедить людей увидеть вашу сторону в одиночку может привести к драме, которая будет иметь неприятные последствия для вас, поэтому подготовьте к этому свой разум.


Козерог

(22 декабря - 19 января)

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор карьеры.

Вам нужна работа, которая оплачивает счета и дает вам возможность заботиться о себе, но в то же время вы хотите что-то, что даст вам чувство цели и удовлетворит вашу потребность в продуктивности.

Внимательно посмотрите, как вы проводите свое время на работе, и подумайте, хотите ли вы быть там, где хотите, и хотите ли вы построить свою профессиональную жизнь на этой должности.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор ответственности, и сегодня вы будете очень заняты. Один конец, время пролетит незаметно.

И это замечательно, что вы можете быть тем, кому другие могут так глубоко доверять. Но Луна в Весах - знак равновесия. Есть вещи, которые вы хотите поручить кому-то другому. Итак, когда вы достигли своего предела, не забудьте оставить все как есть.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Луна входит в знак зодиака Весы, ваш сектор общих ресурсов.

Будьте практичны, Рыбы. Да, универсальный принцип взаимных уступок заключается в том, что если вы дадите, что-то хорошее может вернуться к вам, но правда в том, что это не всегда так, и хорошее не всегда возвращается в той же мере, что и вы. хотелось бы, чтобы это было.

Итак, когда вы делаете что-то для кого-то другого, делайте это, потому что это имеет смысл и подходит вам.

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