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Спасатели установили местонахождения большинства погибших на шахте «Листвяжной» Кузбасса

4:24:5411/29/2021
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Проникать в шахту небезопасно.

Установлено местонахождения тел погибших шахтеров. Фото: Pexels.com

В Кемеровской области представители спасательной службы заявили, что местонахождения большинства погибших шахтеров в результате взрыва уже известно, пишет ТАСС. Известно, что информация предположительная, а тела оставшихся шахтеров еще предстоит найти. Также сообщается, что пока операции по поднятию тел из-под земли не начаты из-за высокой концентрации взрывоопасных веществ.

– Сейчас установлено предварительное место, где могут находиться тело большинства погибших шахтеров. Остальных нам придется поискать. Сейчас проникать в шахту небезопасно, потому что там высокая концентрация газа в воздухе, это может привести к очередному взрыву, говорится в сообщении.

Трагедия в Кузбассе на шахте «Листвяжной» произошла 25 ноября. Тогда в момент взрыва под землей находились 285 человек. Спастись удалось не всем. Общее число погибших составило 51. Среди них 46 шахтеров и пять сотрудников спасательных служб, которые прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.

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погибшиетелашахта
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