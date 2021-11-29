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«Грибы, наверное, ищут»: В Бердске толпы наркоманов ищут закладки на глазах у детей с родителями по дороге на водозабор. Снег перекапывают голыми руками

5:22:0311/29/2021,Алина Бурова
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Предположительно, зависимых людей на место поисков привозят таксисты.

На засилье наркоманов начали массово жаловаться жители Бердска и Искитимского района. Фото: Читателей

В Бердске толпы наркоманов на протяжении недели ищут закладки в районе водозабора. О произошедшем в редакцию «Курьер.Среда» сообщила местная жительница Александра (имя изменено по просьбе героини - прим.ред.).

По словам бердчанки, подозрительные лица орудуют в лесу неподалеку от СНТ «Запрудный» и «Марьин лог».

- Там дачные общества, но там много людей и зимой живет, в том числе дети и пожилые люди. В прошлом году была такая же ситуация, но непосредственно на дачах. Звонили и говорили везде, но пока жители сами не начали действовать - толку не было,- упомянула Александра 29 ноября.

По предположениям, людей на место, где идут «раскопки» привозят таксисты. Они ждут клиентов по их просьбе, чтобы увезти обратно. Ищущие закладки с психотропными веществами преимущественно парни молодого возраста. Девушек, среди роющихся в снегу, Александра не увидела.

- Вроде кто-то из наших дачников писал заявление об этих наркоманах в полицию. Куда наши правоохранители смотрят? Ладно, если бы, это был единичный случай, а то везде об этом кричат, а воз и ныне там! Зато сотрудники ДПС у нас стоят практически на каждом шагу. С детьми едем они все это наблюдают и спрашивают, что там делают. Приходится отвечать: «Грибы, наверное, ищут»,- сказала Александра.

Напомним, что с подобными заявлениями о толпах, ищущих закладки в лесу наркоманов, обращались в нашу редакцию и жители поселка Чернореченский Искитимского района. Противозаконные действия начали происходить прямо под окнами местных жителей 22 ноября в микрорайоне «Синтез». Комментарий по данной ситуации представители правоохранительных органов пообещали предоставить после отправки письменного запроса от СМИ. «Курьер.Среда» направил запрос 26 ноября. По закону ответ должен поступить в течение 7 дней.

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