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В Канаде зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон

4:44:5311/29/2021
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Ими оказались граждане, прибывшие из Норвегии.

В Канаде выявлены первые случае заражения новым штаммом. Фото: Pixabay.com

В Канаде выявили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса, который называет "омикрон". Их зафиксировали в Оттаве у двоих граждан, которые прибыли из Норвегии, такую информации сообщили представители местной власти. Известно, что пациентов поместили в изоляцию, также проходит проверка лиц, с которыми они контактировали.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что пока неизвестно, является новый штамм более заразным, но ведомство подтвердило, что заражение ковидом в районах ЮАР, которые затронуты данным штаммом выросло. В Юар ученые ведут круглосуточные исследования новой разновидности вируса. А новые случае заражения уже выявлено в странах Европы, Африки, Канады и других государствах.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Кузбассе спасатели установили предварительное местонахождения тел погибших шахтеров. Однако проникать под землю пока опасно и-за высокой концентрации газа в воздухе, что может привести к повторному взрыву. По предварительной информации, под землей находятся тела 51 человека: 46 шахтеров и пять спасателей.

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