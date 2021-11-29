Штамм «Омикрон»: главные признаки нового варианта коронавируса. Есть ли он уже в России, ответили в Минздраве

25 ноября южноафриканские ученые объявили об открытии очередного штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит аж 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Первым врачом, столкнувшимся с это мутацией вируса стала Анжелика Кутзее - врач из Южной Африки. По словам медика, она почти за 2 недели приняла 30 «странных» пациентов с подтвержденным ковидом, но с другими симптомами. У всех пациентов - легкая мышечная боль, першение в горле, сухой кашель и лишь у некоторых повышение температуры тела. Примечательно, что больше половины были вакцинированы и молоды. Когда про этих пациентов узнали другие - началась паника. Позже штамм получил название Омикрон, а Африку фактически закрыли.
Кроме всеобщей паники от слов «новых штамм», прибавилось и «чрезвычайно опасен», но с этим не согласны африканские врачи. Так, Анжелика Кутзее считает, что вирус слишком разрекламирован, ведь его вирулентность пока неизвестна. Между тем, если взять статистику заболеваемости в Южной Африке, то можно увидеть - почти три четверти случаев COVID-19, зарегистрированных в последние дни, были идентифицированы как Omicron. Получается, вирус действительно опасен не из-за симптомов, а все-таки из-за скорости распространения. Примечательно, что к концу ноября Окмирон выявили уже у ста зараженных: в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Ученые уверены, все - завозные. В беседе с «Курьер.Среда» 29 ноября представитель минздрава одного из регионов рассказала, что пока России в этом списке нет.
- Как с «дельтой» - мы были готовы. Там не все так страшно оказалось. Мы мониторим, контролируем все тесты приезжие сдают, все анкеты заполняют. Соблюдают самоизоляцию, - поделилась представитель минздрава.
Кстати, пока ученые предполагают, что Омикрон развился в организме у больного человека, возможно со СПИД или ВИЧ. Несколько фармацевтических фирм, включая AstraZeneca, Moderna, Novavax и Pfizer, сообщили, что через три месяца смогут адаптировать свои вакцины под новый штамм.
Главные симптомы нового штамма коронавирус "омикрон"- легкая мышечная боль
- першение в горле
- сухой кашель
- у некоторых повышение температуры
- сильная усталость
- нет потери обоняния и вкуса