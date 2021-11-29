Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Штамм «Омикрон»: главные признаки нового варианта коронавируса. Есть ли он уже в России, ответили в Минздраве

5:10:2011/29/2021,Дарья Костина
0

Большинство заразившихся молодые люди. Среди главных признаков нет потери обоняния и вкуса.

Первым врачом, столкнувшимся с это мутацией вируса стала Анжелика Кутзее - врач из Южной Африки. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Главные симптомы нового штамма коронавируса омикрон назвали ученые

Главные симптомы нового штамма коронавируса омикрон назвали ученыеОмикрон-штамм коронавируса очень опасным и требующим немедленного изучения назвали в Центре "Вектор"Ещё 348 новости

25 ноября южноафриканские ученые объявили об открытии очередного штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит аж 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Первым врачом, столкнувшимся с это мутацией вируса стала Анжелика Кутзее - врач из Южной Африки. По словам медика, она почти за 2 недели приняла 30 «странных» пациентов с подтвержденным ковидом, но с другими симптомами. У всех пациентов - легкая мышечная боль, першение в горле, сухой кашель и лишь у некоторых повышение температуры тела. Примечательно, что больше половины были вакцинированы и молоды. Когда про этих пациентов узнали другие - началась паника. Позже штамм получил название Омикрон, а Африку фактически закрыли.

Кроме всеобщей паники от слов «новых штамм», прибавилось и «чрезвычайно опасен», но с этим не согласны африканские врачи. Так, Анжелика Кутзее считает, что вирус слишком разрекламирован, ведь его вирулентность пока неизвестна. Между тем, если взять статистику заболеваемости в Южной Африке, то можно увидеть - почти три четверти случаев COVID-19, зарегистрированных в последние дни, были идентифицированы как Omicron. Получается, вирус действительно опасен не из-за симптомов, а все-таки из-за скорости распространения. Примечательно, что к концу ноября Окмирон выявили уже у ста зараженных: в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Ученые уверены, все - завозные. В беседе с «Курьер.Среда» 29 ноября представитель минздрава одного из регионов рассказала, что пока России в этом списке нет.

- Как с «дельтой» - мы были готовы. Там не все так страшно оказалось. Мы мониторим, контролируем все тесты приезжие сдают, все анкеты заполняют. Соблюдают самоизоляцию, - поделилась представитель минздрава.

Кстати, пока ученые предполагают, что Омикрон развился в организме у больного человека, возможно со СПИД или ВИЧ. Несколько фармацевтических фирм, включая AstraZeneca, Moderna, Novavax и Pfizer, сообщили, что через три месяца смогут адаптировать свои вакцины под новый штамм.

Главные симптомы нового штамма коронавирус "омикрон"

- легкая мышечная боль

- першение в горле

- сухой кашель

- у некоторых повышение температуры

- сильная усталость

- нет потери обоняния и вкуса

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заболеваниеафрикакоронавирусомикронновый штамм коронавируса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас были признаки нового штамма?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 30 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти Григория Чудотворца?
5:00:42 11/29/2021
Можно ли 30 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти Григория Чудотворца?
В Канаде зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон
4:44:53 11/29/2021
В Канаде зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон
Строгие запреты на 30 ноября в день почтения памяти Григория Чудотворца: и три важных дела
4:30:16 11/29/2021
Строгие запреты на 30 ноября в день почтения памяти Григория Чудотворца: и три важных дела
Спасатели установили местонахождения большинства погибших на шахте «Листвяжной» Кузбасса
4:24:54 11/29/2021
Спасатели установили местонахождения большинства погибших на шахте «Листвяжной» Кузбасса
У трех знаков зодиака 29 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
4:17:41 11/29/2021
У трех знаков зодиака 29 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
В Новосибирске во время операции по пересадке кожи скончался третий упавший в яму с кипятком в лицее №12
4:04:57 11/29/2021
В Новосибирске во время операции по пересадке кожи скончался третий упавший в яму с кипятком в лицее №12
30 ноября – день почтения памяти Григория Чудотворца: история жизни святого и главные чудеса
4:00:23 11/29/2021
30 ноября – день почтения памяти Григория Чудотворца: история жизни святого и главные чудеса
Выживший спасатель после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе рассказал о подробностях своего спасения
3:41:24 11/29/2021
Выживший спасатель после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе рассказал о подробностях своего спасения
Какие молитвы читают евреи в Хануку: сколько свечей зажигают, в каком месте дома – очень важные моменты для иудеев
3:30:54 11/29/2021
Какие молитвы читают евреи в Хануку: сколько свечей зажигают, в каком месте дома – очень важные моменты для иудеев
Песков сделал заявление об общенациональном трауре из-за гибели 51 горняка на шахте «Листвяжная» Кузбасса
3:25:34 11/29/2021
Песков сделал заявление об общенациональном трауре из-за гибели 51 горняка на шахте «Листвяжная» Кузбасса