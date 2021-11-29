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Минобороны поддержало запрет на строительство частной мусорной свалки вблизи аэродрома «Бердск-Центральный»

5:12:2911/29/2021,Анастасия Солодкова
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Командование ЦВО указало, что пока документы на согласование по полигону ТКО не поступали. Теперь разрешение на любое строительство в приаэродромной зоне дает директор «СибНИА им. Чаплыгина» как новый авиационный начальник.

Аэродром "Бердск-Центральный" сейчас используют для подготовки курсантов-летчиков и прыжков с парашютом. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Министерство обороны ответило бердскому депутату Елене Беловой на ее запрос о возможности размещения новой мусорной свалки на территории Искитимского районе в непосредственной близости от аэродрома «Бердск-Центральный». Парламентарий уверена, что размещение полигона ТКО на этом участке, находящемся в собственности крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева, расходится с планами правительства по созданию на аэродроме базы экспериментальной авиации.

Обращение Елены Беловой рассмотрело командование Центрального военного округа, в который входит Новосибирская область. И поддержало протест депутату и других противников свалки.

- Позиция запрета строительства полигона ТКО в пределах приаэродромной территории аэродрома «Бердск-Центральный» поддерживается. До настоящего момента документы на согласование строительства указанного объекта в объединенное стратегическое командование не поступали, согласование не производилось, - сказано в ответе управления войск противовоздушной обороны и авиации ЦВО Министерства обороны РФ.

В командовании подчеркнули, что аэродром «Бердск-Центральный» является экспериментальным и относится к аэродромам совместного базирования. При этом распоряжением правительства РФ от 10 августа 2021 года старшим авиационным начальником на бердском аэродроме назначен директор госпредприятия «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина». И теперь он, по федеральному закону от 2017 года, дает согласование на любое строительство, любое размещение объектов на земельных участках в приаэродромной территории.

В Минобороны также отметили, что как только руководителю «СибНИА им. Чаплыгина» поступит проектная документация на согласование строительства полигона ТКО, командование ЦВО выскажет свою позицию с тем, чтобы старший авиационный начальник «принял обоснованное решение».

А директор СибНИА Владимир Барсук ранее отозвал свое разрешение на строительство мусорной свалки под Бердском, сообщал «Курьер.Среда». Он официально заявил об аннулировании выданного в апреле 2020 года согласования ООО «Полигон» и направил извещение об этом директору компании Денису Шалдову. Это произошло после того, как Барсука назначили старшим авиационным начальником на аэродроме, а департамент авиационной промышленности Минпромторга предупредил авиаторов: участок под мусорную свалку входит в 15-километровую приаэродромную зону, где запрещено размещать объекты, способствующие массовому скоплению птиц. Такие нормативы утверждены в Воздушном кодексе РФ.

- На основании вышеизложенного ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина» аннулирует свое согласие на размещение мусоросортировочного комплекса (полигон ТКО), расположенного на земельном участке с кадастровым номером..., - сказано в официальном письме Барсука.

Сможет ли что-то или кто-то повлиять на директора СибНИА, заставить его изменить решение, покажет время. А в Бердске власть уже всерьез обсуждает тему, что аэродрома в городе не было и нет. Дескать, есть некая посадочная площадка, на которую нормы Воздушного кодекса, в том числе по защитной зоне, не распространяются.

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