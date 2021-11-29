Друзья погибшего в ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, собирают деньги на долги автоблогера

Друзья Саида Губденского, который трагически погиб вместе с другом - Зауром Ибрагимовым в ДТП 20 ноября в центре Москвы, организовали сбор денег на «нерешенные вопросы» автоблогера. Видеообращение одного из друзей погибшего Губденского появилось на его страничке в минувшие выходные после похорон автоблогера. Кстати, на прощании с автоблогером тоже не обошлось без неприятных ситуаций, о которых друг Губденского Сапар записал обращение к пользователям, в котором осудил действия некоторых приезжавших проводить в последний путь Губденского и Ибрагимова в Грозный.
Но вернемся к «нерешенным» посмертно проблемам автоблогера. Некий друг погибшего просил помочь семье Саида денежно для решения неизвестных публике вопросов.
- Мне не приходилось по такому поводу обращаться. Так получилось, что наши братья попали в ДТП и погибли. Очень много людей не остались равнодушными. У Саида остались нерешенные вопросы и по работе, и после ДТП. На все это нужны деньги. Это обращение от всех близких и родных Саида, - сообщил друг Саида Губденского в видеообращении.
Очевидно, что речь идет о каких-то долгах блогера, которые семья не в состоянии погасить. Но здесь есть маленькая ремарка: после гибели Губденского один из фондов помощи детям заявил, что автоблогер и его друг Заур Ибрагимов пожертвовали на благотворительность 3 млн рублей за сутки до жуткой аварии. Примечательно, но документально свои заявления фонд не подтвердил. Как и до сих пор неизвестно, куда ушли деньги, собранные для автоблогера ранее. О неких деньгах также упоминал давний друг Сапар, который обещал «собраться и решить, что делать».
Напомним, 9 дней назад в Москве BMW автоблогера Саида Губденского попал в жуткую аварию: машина, за рулем который был Губденский, вылетела на встречную полосу на оживленном Кутузовском. В результате аварии, Губденский погиб на месте, а пассажир - его друг Заур Ибрагимов, скончался в больнице. По официальной версии, в ДТП виноват сам Губденский. После трагедии, всплыли и многочисленные факты нарушения Губденским ПДД и даже лишения прав на 7-8 месяцев за «лихачества». Любившего «хасанить» по Москве автоблогера Саида Губденского похоронили в родном селе в Дагестане 24 ноября 2021 года.