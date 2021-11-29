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29.11
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Банки откроют особенный вклад для самых бедных россиян

6:09:0611/29/2021
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Процентная ставка будет зависеть либо от инфляции, либо же сохранится ключевой.

В России могут появиться новые банковские вклады. Фото: Pixabay.com

В России Центральный банк предложил ввести новый тип банковских вкладов, потребителями которых станет малоимущий слой населения. Но о подробностях предложения со стороны ведомства пока ничего не сообщается. По словам специалистов, предложение может иметь пользу, но в нем также есть и минусы. О деталях заявления рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в Государственной думе, пишут Известия.

По словам Поляковой, вклад сможет создать человек, считающийся малоимущим только один раз, а процентная ставка будет зависеть либо от инфляции, либо же сохранится ключевой. А для того, чтобы определить категорию граждан, можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством. Представители ЦБ сообщают, что в некоторых странах зарубежья уже используются такие рычаги для поддержания покупательской способности домашних хозяйств.

– Если мы говорим о малоимущих в соответствии с официальным статистическим определением бедности в России, проект будет провален. Бедные направляют все свои денежные средства на растрату продуктов первой необходимости. А помимо таких расходов имеются и обязательные платежи. Например, выплата денежных средств за коммунальные услуги, – сообщает Пишняк.

А вот член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян считает, что у большинства россиян имеются сбережения, даже если не в значительных размерах. Мужчина заявляет, что деньги хранятся именно в банках. Микаелян сказал, что продукт не будет пользоваться спросом не из-за отсутствия денежных средств у граждан, а из-за непонимания предлагаемых услуг.

Заместитель декана по научной работе экономического факультета РУДН Елена Григорьева оспаривает версию предыдущего спикера и сообщает, что продукт не будет популярным, а его реализация возможна только по поручению первых лиц государства при безусловной финансовой поддержке. Также по словам специалистов, такое нововведение может вызвать интерес у граждан, если его пользователям будут предоставляться скидки на оплату услуг ЖКХ.

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