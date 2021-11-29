Итоговое сочинение-2021: Названо самое популярное направление для выпускников 11 классов

В России большинство будущих абитуриентов выбирают в итоговом сочинении такое направление, как «Человек путешествующий: дорога в жизни человека». Такие результаты стали известны после опроса, который проводился образовательной компании Maximum Education. Эту тему выбрали 32% опрашиваемых лиц. На втором месте расположилось направление «Преступление и наказание - вечная тема», тако вариант ответа выбрали 31% участников опроса.
На третьем месте по популярности среди школьников расположилась тема «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия». Этот вариант ответа показался привлекательным для 18% будущих студентов. Также 12% учащихся будут писать итоговое сочинение по направлению «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня». Аутсайдером опроса стала тема «Кому на Руси жить хорошо» – 7% учеников.
Сейчас 65№ учащихся 11 класса уже выбрали тему, на которую будут писать сочинение. А основной проблемой при прохождении такого экзамена, будущие выпускники считают подбор аргументов, для более точной формулировки собственного мнения. Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ. Его пишут все ученики 11 классов в один день. В этом году написание запланировано на 1 декабря. Школьникам озвучивают темы за 15 минут до написания текстов.