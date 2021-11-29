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«Тех, кого подняли, похоронили»: родные горняков рассказали, что сейчас происходит в шахте Листвяжная, где при взрыве погиб 51 человек

7:29:2011/29/2021,Дарья Костина
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После взрыва на шахте Листвяжная, в Кемеровской области ввели режим ЧС. А также начали проверять все шахты. К 29 ноября в 31 шахте выявили 449 нарушений.

Работы по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» продолжаются. Фото: МЧС по Кемеровской области
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Вот уже несколько дней вся Россия в ужасе от трагедии на шахте Листвяжной в Беловском районе Кемеровской области: 25 ноября здесь, в шахте, прогремел взрыв. Погиб 51 человек, более 90 пострадали. Ранее «Курьер.Среда» родные шахтёров рассказывали о том, что за десять дней до трагедии горняки самостоятельно потушили серьёзный пожар в шахте. Кроме этого, на Листвяжной были постоянные нарушения, которые умело скрывались за отдельную плату. Так или иначе, после почти недели новостей, поисков, слез и надежд, только три семьи смогли похоронить мужчин, погибших в тот роковой день. Об этом рассказала дочь бывшего горняка Ирина (имя изменено - прим.редакции)

- Сейчас информация поступает кусками: подняли тела. Все выходные мы ждали продолжения. Сегодня - тех, кого подняли, похоронили. Т.е. где-то на выходных прекратились и публикации и оперативное поступление информации в СМИ. Мама говорит, что на России-24 были частые прямые включения (каждые полчаса), сейчас их нет. Тела, как я говорила, которые подняли на поверхность, похоронили. Но не в Белово, а в родных городах. Помощь оказали, даже памятники уже поставили. Остальные, соответственно, ждут тел, хоронить пока некого, - делится девушка.

Известно, что после взрыва на шахте Листвяжная, в Кемеровской области ввели режим ЧС. Однако это не помешало новоиспечённому мэру устроить гуляния по случаю назначения на эту должность. После того, как в сети всплыло видео банкета, мэра поспешили уволить и исключить из партии «Единая Россия».

Кроме траура, также начали проверять все шахты. К 29 ноября в 31 шахте выявили 449 нарушений. Что касается самой Листвяжной, то пятерых виновных в трагедии арестовали на два месяца.

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взрыв на шахтеШахты
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