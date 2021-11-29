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В России с 1 декабря 2021 года вступают в силу новые законы. Полный список

6:45:2311/29/2021
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За продажу немаркированной продукции Россиянам теперь будет грозить до трех лишения свободы.

В России вступают в силу новые законы. Фото: Pixabay.com

В России с декабря 2021 года вступаю в силу новые законы. С 1 числа последнего месяца будет упрощена процедура регистрации новорожденного ребенка, а доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным. Такая информация появилась в Telegram-канале Вячеслава Володина. Также сайты, которые занимаются рекламой финансовых пирамид, будут блокироваться в досудебном порядке. По словам заявителя, такое решение поможет быстро пресекать действие сайтов, которые занимаются пропагандой мошеннических организаций.

– Еще один новый законопроект будет введен, чтобы усилить защиты граждан, обращающихся за кредитом. Их защитят от навязывания дополнительных услуг, которые клиенту не нужны. Таким образом, с декабря кредиторам будет запрещено проставлять галочки, подтверждающие его согласие с предложенными условиями за заемщиков в договоре, – сообщил Володин.

Кроме того, банковским организациям будет запрещено выдвигать требования в сторону заемщика о постоянном наличии денежных средств на карте в размере установленного минимума. Такое решение аргументируется тем, что не каждый месяц у жителе России есть возможность класть на банковскую карточку определенную сумму денег. По словам Володина такие нюансы необходимо учитывать при формировании соответствующих законов.

А вот за продажу немаркированной продукции Россиянам теперь будет грозить до трех лишения свободы. Такую ответственность будут нести не только лица, распространяющие продукцию без маркировки, но и производящие компании, хранящие лица и осуществляющие перевозку таких препаратов. Этот пункт законодательства будет распространятся и на лекарственные препараты, продающиеся в аптеках.

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