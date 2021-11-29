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В Санкт-Петербурге шестиклассник напился и попал в больницу

7:13:0211/29/2021
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Родителям мальчика грозит уголовная ответственность.

В Петербурге шестиклассника госпитализировали после пьянки. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге шестиклассник напился до такого состояния, что врачам пришлось его госпитализировать. При это сообщается, что учащийся уже находился на профилактическом учете за антисоциальное поведение. Также известно, что мальчик сказал родным, что ушел гулять, а вернуться домой уже не смог, потому что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сестра 12-летнего школьника попросила отца и он помог ему подняться в квартиру.

В результате инцидента ребенка госпитализировали врачи в медучреждение, у него диагностирована тяжелая стадия отравления этанолом. Родители мальчика получили штраф за то, что их несовершеннолетний ребенок находится в состоянии опьянения. Из-за того, что ребенок уже ранее привлекал внимание инспекторов ПДН, история может закончиться уголовным делом для родителей шестиклассника. Их могут обвинить в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, пишет РЕН.ТВ.

Ранее «Курьер.Среда» писал, что житель Петербурга выпал с балкона 16-го этажа на случайного прохожего. Известно, что пострадавший вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, однако что-то пошло не так и он сорвался вниз. На улице под окнами проходил молодой человек, на которого и приземлился выпавший с 16-го этажа. Сейчас информации о состоянии здоровья мужчин нет.

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