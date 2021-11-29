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В России увеличат выплату пенсии сразу трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года

7:33:1811/29/2021
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80-летним пенсионерам повысят размер выплат в два раза.

Пенсионерам повысят суммы выплат. фото: Pixabay.com

В России трем категориям пенсионеров поднимут размеры пенсионных выплат с 1 декабря 2021 года. В число таких россиян войдут граждане, которые встретили 80-летие в ноябре текущего года. Размер выплаты вырастет в два раза и составит 12 088,96 рубля. Также размер денежных выплат будет перерассмотрен для пожилых людей, которые были трудоустроены до августа текущего года, но уволились в последний месяц лета. Им стоит ожидать автоматическую прибавку к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Сумма денежных средств, зачисляемых на банковские карточки пенсионеров будет увеличена и для граждан, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически. Ранее глава Минтруда Антон Котятков сообщал, что с 2022 года размер социальных пенсионных выплат будет повышен на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Сейчас в России пенсия состоит из двух компонентов: накопительный и страховой. Основной частью считается страховая, потому что она создается исходя из тех средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. А накопительная часть – на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Санкт-Петербурге шестиклассник напился до госпитализации. Мальчик сказал родителям, что ушел на прогулку, а домой вернуться уже не смог, его сестре пришлось просить отца, чтобы тот поднял ребенка в квартиру. Его госпитализировали с с ильным отравлением этанолом. Родителям 12-летнего выписали штраф, но им может грозить уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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