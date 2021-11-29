В Москве мать с ребенком залезла на светофор и не планирует спускаться

В Москве женщина вместе с ребенком на руках залезла на светофор и не хочет оттуда слезать. На место происшествия направлена группа спасателей. Все случилось на перекрестке Череповецкой улицы и Алтуфьевского шоссе. Гражданка просто залезла на столб и не выдвигает никаких требований, причины такого поступка также неизвестны, пишет РЕН.ТВ.
Ранее «Курьер.Среда» писал, что в Кемеровской области губернатор региона Сергей Цивилев подписал указ о введении режима ЧС из-за трагедии на шахте «Листвяжная», которая произошла 25 ноября. Тогда случился взрыв, во время которого под землей находились 285 человек. Общее число жертв страшной аварии составило 51 человек, из них пять спасателей. После инцидента на месте была проведена прокурорская проверка, ведомства выявило 449 нарушений на предприятии. Пять человек были задержаны и помещены под стражу им грозит обвинение за совершение нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.