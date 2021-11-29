В Бердске 42-летнего ветерана боевых действий выписали из ковидного госпиталя ЦГБ после 21 дня лечения. Переболевший коронавирусом еле ходит по дому

В Бердске 42-летнего ветерана боевых действий Алексея А. выписали из ковидного госпиталя. Об этом сегодня, 29 ноября, «Курьер.Среда» рассказала супруга Алексея Ольга.
По словам Ольги, Алексей находится дома ровно один день. В целом состояние мужчины неплохо, но ходит по дому он очень тяжело.
Напомним, что Алексей заболел коронавирусом в конце октября. Бердчанин не вакцинировался. Днем, 1 ноября, супруга Ольга вызвала на дом врача, но вечером у мужчины поднялась высокая температура. Ольга всеми силами пыталась помочь заболевшему мужу и звонила в больницу. По телефону ей посоветовали дать Алексею две таблетки парацетамола, но организм мужчины не принимал ни пищу, ни воду, ни таблетки. Врачи Ольге сказали, что приехать не смогут. Бердчанка о своей непростой ситуации рассказала знакомым. Ей посоветовали провести КТ. Ольга позвонила в ковидный госпиталь Бердска. Ей указали на то, что провести могут не КТ-исследование, а рентген.
- Вирусная пневмония на рентгене не видна. Люди делают рентген, но ничего там не находят. На тот момент, когда я повезла на рентген мужа, я об этом не знала. На 16:00 7 ноября доктор на рентгене ничего не увидел. Я спросила у него, что может быть супругу еще КТ провести? Мне сказали, что ничего не нужно, рентген же ведь ничего не показал! - вспоминая произнесла Ольга.
Женщина решила перестраховаться и повезла Алексея в тот же день в Новосибирск. В одной из круглосуточных частных клиник результаты КТ пообещали предоставить через сутки, однако когда Алексей и Ольга возвращались из Новосибирска в Бердск, им уже сообщили результат проведенного исследования, который шокировал семью. У Алексея оказалось 85% поражения легких.
После многочисленных разбирательств и очередного изучения рентгена в Бердске, было выявлено 50% повреждения органов дыхания. Мужчину положили под кислород. После 4,5 дней лечения, медсестра пришла к Алексею с документами о выписке и отрицательным результатом теста. Жена Алексея, услышав об этом по телефону, очень возмутилась. Она посчитала, что за такой короткий промежуток времени не может быть оказана квалифицированная помощь. Тогда медики перевезли пациента в инфекционное отделение. В карте у Алексея значилась двусторонняя вирусная пневмония. Заведующая инфекционным отделением, изучив показатели больного, сделала вывод, что коронавирусная инфекция в организме Алексея еще присутствует. Это подтвердило и очередное тестирование на ковид. Мужчину снова перевезли в отделение для больных коронавирусом. С жалобой по оказанию медицинской помощи Ольга обратилась в администрацию президента Путина. Специалисты по работе с письмами ей ответили, что обращение перенаправлено в правительство Новосибирской области. По словам Ольги, звонок от администрации губернатора Травникова ей поступил. Ситуацию взяли на контроль.Подобное обращение бердчанка направляла и в прокуратуру Бердска, но оттуда обратной реакции не последовало.
Как упомянула Ольга, очередную рентгенографию легких Алексею провели 23 ноября, однако многое на ней осталось непонятным. Лечение дома Алексей будет продолжать в течение 10 дней. Сама Ольга намерена и дальше обращаться по всем инстанциям для того, чтобы ситуация с медициной в городе улучшилась.
- Он еле ходит. Буду снова ждать ответов от Травникова и прокуратуры. Если будут отписки, опять буду писать в администрацию президента. На целый Бердск очень мало 160 койко-мест, надо что-то менять в здравоохранении нашего города,- поделилась своим мнением горожанка.
Подчеркнем, что жалобы в редакцию «Курьер.Среда» о состоянии медицины Бердска поступали неоднократно. Администрация поликлиники заявляла, что состояние нынешней медицины в городе заслуга долгих лет отсутствия на нее внимания. Утихнут ли когда-нибудь настроения бердчан, касающиеся здравоохранения в Бердске - покажет время.
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