В Германии медик вакцинировал пациентов против коронавируса самодельной вакциной

В Германии местных жителей прививали от коронавирусной инфекции неодобренной вакциной. Все происходило недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн). Однако полиции удалось пресечь действия злоумышленников и прекратить незаконную вакцинацию. Местные СМИ сообщают, что владельцем аэропорта является врач и предприниматель Винфрид Штекер — он разработал собственную вакцину от COVID-19.
Процедура вакцинации проходи в специально подготовленном для этого помещении. Внимание органов правопорядка привлекла толпа людей, которая выстроилась в очередь у здания. Там было обнаружено 80 человек, ожидающих своей очереди, а 50 жителей Германии уже успели привиться.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что на Алтае погибли трое детей в результате страшного ДТП. В аварии снегоуборочный поезд столкнулся с автомобилем, в котором и находились трое маленьких пассажиров. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.