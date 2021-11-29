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В Германии медик вакцинировал пациентов против коронавируса самодельной вакциной

8:18:2211/29/2021
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Местный медик разработал собственную вакцину и вводил ее людям.

В Германии людей вакцинировали не настоящим препаратом. Фото: Pixabay.com

В Германии местных жителей прививали от коронавирусной инфекции неодобренной вакциной. Все происходило недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн). Однако полиции удалось пресечь действия злоумышленников и прекратить незаконную вакцинацию. Местные СМИ сообщают, что владельцем аэропорта является врач и предприниматель Винфрид Штекер — он разработал собственную вакцину от COVID-19.

Процедура вакцинации проходи в специально подготовленном для этого помещении. Внимание органов правопорядка привлекла толпа людей, которая выстроилась в очередь у здания. Там было обнаружено 80 человек, ожидающих своей очереди, а 50 жителей Германии уже успели привиться.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что на Алтае погибли трое детей в результате страшного ДТП. В аварии снегоуборочный поезд столкнулся с автомобилем, в котором и находились трое маленьких пассажиров. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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прививкакоронавирусВакцинация.
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