На Камчатке пьяная мать раздавила насмерть пятимесячную дочь во сне

На Камчатке выпившая мать случайно раздавали собственного ребенка насмерть во сне. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд. Девочке было всего пять месяцев. По данным следствия, все случилось в ночь на 6 сентября. Тогда выпившая мать уложила дочку рядом с собой и легла спать. А во сне женщина перевернулась на ребенка и перекрыла ей кислород. Младенец задохнулся и скончался.
Органы правопорядка обвинили женщину в причинении смерти человеку по неосторожности. Сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Также женщина была лишена родительских прав в отношении двух сыновей, которым 9 и 11 лет. Суд установил, что дети поживали в антисанитарных условиях, а сама мать неоднократно избивала детей. У родительницы был обнаружен хронический алкоголизм.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Алтайском крае погибли трое детей в страшной аварии с участием автомобиля и локомотива. За рулем машины находилась преподавательница учеников второго класса, она везла школьников домой после уроков. Однако на пути они попали в ДТП. Скончались трое второклассников. Также пострадали еще один ученик и сама учительница, они были госпитализированы в медучреждение с многочисленными травмами.