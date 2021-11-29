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Как новый штамм коронавируса омикрон поведет себя в странах с коллективным иммунитетом, предсказал вирусолог Петр Чумаков

9:29:2411/29/2021
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По словам эксперта, ситуация будет мягче в странах, где большинство граждан привиты.

Эксперты предрекли поведение нового штамма ковида. Фото: Pixabay.com

В России вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков предсказал поведение нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон" в странах с большим числом привитых людей. Известно, что специалист считает, что в странах и государствах, в которы уже сформировался коллективный иммунитет, ситуация будет гораздо мягче.

По словам эксперта, наблюдать за ситуацией с развитием новой разновидности вируса нужно в странах, где большее число населения прошли вакцинацию от COVID-19. Также доктор привел в пример Израиль и предположил, что вирус в этой стране показательно распространится, несмотря на то, что там вакцинации прошла большая часть граждан, а некоторые из них даже проставили бустер – третий компонент.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что новая разновидность коронавируса появилась из-за массового лечения в ЮАР людей плазмой переболевших COVID-19. А ВОЗ в свою очередь заявила, что высокий риск заражения новым штаммом имеют граждане, которые ранее проставляли прививку от коронавируса.

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штаммкоронавирусCOVID-19Ковид
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