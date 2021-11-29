Необыкновенный эволюционный факт о пожилых людях раскрыли ученые

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences говорится, что организм человека сформирован так, что он способен оставаться активным даже в престарелом возрасте. По данным исследования, проблемы пожилых людей со здоровьем связаны именно с этим фактором. Также известно, что физическая активность в пенсионном возрасте помогает снизить высокое кровяное давление, воспалительные процессы, поддерживает подвижность, снижает риск развития новых заболеваний.
– Несмотря на то, что сейчас принято считать, что жизнь человека занимает не большой промежуток времени, охотники-собиратели, которые проживали младенчество и детство, существовали порядка 70 лет, – Говорится в материалах эксперимента.
В Древние времена человека существовал еще порядка 20 лет, после окончания репродуктивного возраста. Это можно подтвердить существующими анализами окаменелых останков возрастом 40 тысяч лет. С возрастом дедушки и бабушки не покидали команду племени. Тогда люди не только делились опытом с младшим поколением, но и активно продолжали заниматься охотой самостоятельно.
Также по словам исследователей, когда человек находится в постоянной физической активности, его организм осуществляет все процессы необходимые на восстановление сил автоматически.