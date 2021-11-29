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В Новосибирской области изменили правила начислений пособий семьям с детьми. Кто и сколько денег получит теперь?

10:00:2011/29/2021
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Речь о расчете среднедушевого дохода при назначении государственной поддержки.

В Новосибирской области изменен порядок выплаты пособий семьям с детьми. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области изменился порядок назначения ряда мер социальной поддержки. Речь о расчете среднедушевого дохода при назначении государственной поддержки.

К каким пособиям изменится подход в назначении выплаты:

- ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется мера поддержки;

- ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемая родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи.

Теперь для исчисления среднедушевого дохода семьи учитываются сведения о доходах заявителя и членов его семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Стоит отметить, что раньше такой срок составлял три месяца.

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