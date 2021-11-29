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Новое название документа с QR-кодом обсуждается в России

10:08:0011/29/2021
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Кремль и правительство планирует уйти от использования термина «QR-код» при введении ограничений.

Название для QR-кода продумывают власти. Фото: Pixabay.com

В России обсуждается замена термина «QR-код» на более благозвучное название, не режущее слух граждан страны.

Введение ограничений для непривитых и не имеющих сертификата должно быть смягчено использованием документа, более мягко звучащего — например «зеленый паспорт», «паспорт здоровья» и тому подобное. Отказаться от понятия «QR-код» власти планируют по причине негативного отношения россиян к самому названию — более половины граждан негативно относятся к термину и воспринимают его как символ ограничений, - сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник.

Скорее всего новое название будет закреплено на законодательном уровне. Ранее в "Курьер.Среда" сообщали, что 12 ноября в Госдуму внесли два законопроекта, разработанных в правительстве о введении ограничений для россиян без QR-кода для поездок в транспорте и посещения общественных мест.

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ограниченияQR кодсмена названия
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Смена названия задобрит россиян?

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