Новое название документа с QR-кодом обсуждается в России

В России обсуждается замена термина «QR-код» на более благозвучное название, не режущее слух граждан страны.
Введение ограничений для непривитых и не имеющих сертификата должно быть смягчено использованием документа, более мягко звучащего — например «зеленый паспорт», «паспорт здоровья» и тому подобное. Отказаться от понятия «QR-код» власти планируют по причине негативного отношения россиян к самому названию — более половины граждан негативно относятся к термину и воспринимают его как символ ограничений, - сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник.
Скорее всего новое название будет закреплено на законодательном уровне. Ранее в "Курьер.Среда" сообщали, что 12 ноября в Госдуму внесли два законопроекта, разработанных в правительстве о введении ограничений для россиян без QR-кода для поездок в транспорте и посещения общественных мест.