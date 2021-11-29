Банкет в честь вступления в должность мэра Прокопьевска в день гибели шахтеров устроили в кафе экс-депутата

В Кемеровской области после трагедии в шахте «Листвяжная» был снят мэр Прокопьевска за то, что устроил в честь своего назначения банкет, и не отменил его в первый день траура.
Мероприятие проводилось в кафе «Лагуна», там собрались местные депутаты, а само празднование стало достоянием общественности благодаря активистам, снявшим празднование на видео. Кафе «Лагуна» находится под руководством экс-депутата горсовета Мавлихи Хуснуллиной.
- Без комментариев. Официальные данные дам. А комментировать что-то... Большей частью – неправда, – сказала администратор кафе.
Совершенно случайно общественнику удалось попасть внутрь кафе, где за столами сидел несколько десятков человек, на тот момент самого Старченко в зале не было. Однако после того, как видео было опубликовано, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев снял мэра с должности и назвал «людьми без сердца» всех, кто присутствовал на банкете.
Старченко оправдывался, говорил, что его не было на мероприятии, а на самом деле проводился «День матери», однако вскоре удалил свою страницу в соцсети, пишет РЕН ТВ.
Как сообщал "Курьер.Среда", местное отделение партии "Единая Россия" исключило Старченко из своих рядов. Партбилет забрали и у спикера горсовета депутатов.
25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. На момент появления дыма под землей находились 285 рабочих. Большая их часть была эвакуирована. Погиб 51 человек, из которых 5 — горноспасатели.