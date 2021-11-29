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Все зеркальные даты 2022: особая сила каждой. Три ритуала на долгую удачу

3:00:3311/29/2021
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В зеркальные даты важно не упустить нужный момент для ритуала на удачу и исполнения своей мечты.

Зеркальные даты всегда считались подходящими для совершения обрядов. Фото: Pixabay
Зеркальные даты всегда считались подходящими для совершения обрядов. Фото: Pixabay

В календаре 2022 года будет сразу 12 зеркальных дат, как и в любой другой год. Такими днями считаются те, в которые совпадает число дня и число месяца: 1 января, 2 февраля, 3 марта, 4 апреля, 5 мая, 6 июня, 7 июля, 8 августа, 9 августа, 10 октября, 11 ноября и 12 декабря. Все эти дни считаются идеальными для ритуалов на обретение удачи и исполнения своих желаний. Ниже представлено три обряда, которые необходимо выполнить в каждую из выше перечисленных дат 2022 года.

Для первого ритуала вам понадобятся листочки бумаги (подойдут и страницы из тетради или блокнота) и яркие ручки или фломастеры разных цветов. Напишите на каждом из листочков свое самое заветное желание тем цветом, с которым оно у вас ассоциируется. Например, желание обрести счастье на личном фронте стоит написать красным цветом, все мечты по поводу финансовой составляющей напишите желтым или зеленым цветом, а все, что вы желаете обрести в отношениях с людьми выделите синим цветом. Разложите эти бумажки по всему дому и оставьте так на сутки зеркальной даты.

Для второго ритуала, который поможет вам стать богаче, вам потребуется ваш кошелек и все наличные деньги, которые у вас есть. Положите в бумажник все купюры, которые найдете дома и проходите так на протяжении всего дня зеркальной даты с деньгами в кармане.

Третий ритуал связан с привлечением удачи, и для него вам понадобятся свечка и девять спичек. Сначала зажгите свечу и затем поочередно поджигайте каждую спичку. Пока они будут гореть, необходимо прочитать следующий заговор:

Заговор на удачу на зеркальную дату
Заговор на удачу на зеркальную дату

После этого необходимо собрать все спички и спрятать их в укромное место. Лучше всего проводить эти обряды в полной тишине, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи, а также попытаться сделать так, чтобы вас никто не видел в момент ритуала.

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Какие еще сильные даты 2022 года для ритуалов знаете вы?

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