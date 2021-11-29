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Экс-директор муниципального КБУ Бердска Владимир Воспанчук возглавил ТУАД Новосибирской области

12:08:0211/29/2021
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Его предшественник на посту руководителя территориального управления автодорог Михаил Чуманов арестован по «фактам совершения им коррупционных преступлений» на сумму 5,1 млн рублей.

Владимир Воспанчук сменил Александр Кожина на посту директор КБУ Бердска. Фото: "Курьер.Среда"

Новым начальником ТУАД  новосибирской области стал Владимир Воспанчук, который ранее возглавлял муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска. Приказ о назначении нового руководителя подписал региональный министр транспорта Костылевский. Воспанчук приступил к своим обязанностям с 29 ноября.  своим обязанностям он приступил сегодня, 29 ноября.

Как передает НГС,  должностной оклад нового начальника составляет 19 540 рублей - без надбавок и премий.

Напомним, что Владимир Воспанчук возглавлял бердский Комбината бытовых услуг два года после Александра Кожина, которого осудили. А в 2020 году он уволился по собственному желанию, сообщив, что выполнил все поставленные перед ним задачи, решив вернуться к своему бизнесу.

Владимир Воспанчук родился 17 сентября 1977 года, живет в Новосибирске, женат, имеет троих детей. Окончил Новосибирский государственный технический университет, имеет технические и финансовые специальности.

Его предшественник на посту руководителя  ТУАД Михаил Чуманов арестован по «фактам совершения им коррупционных преступлений» на сумму 5,1 млн рублей. Предположительно, он получил взятку от коммерсантов за покровительство и помощь в получении выгодных контрактов.

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