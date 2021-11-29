Экс-директор муниципального КБУ Бердска Владимир Воспанчук возглавил ТУАД Новосибирской области

Новым начальником ТУАД новосибирской области стал Владимир Воспанчук, который ранее возглавлял муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска. Приказ о назначении нового руководителя подписал региональный министр транспорта Костылевский. Воспанчук приступил к своим обязанностям с 29 ноября. своим обязанностям он приступил сегодня, 29 ноября.
Как передает НГС, должностной оклад нового начальника составляет 19 540 рублей - без надбавок и премий.
Напомним, что Владимир Воспанчук возглавлял бердский Комбината бытовых услуг два года после Александра Кожина, которого осудили. А в 2020 году он уволился по собственному желанию, сообщив, что выполнил все поставленные перед ним задачи, решив вернуться к своему бизнесу.
Владимир Воспанчук родился 17 сентября 1977 года, живет в Новосибирске, женат, имеет троих детей. Окончил Новосибирский государственный технический университет, имеет технические и финансовые специальности.
Его предшественник на посту руководителя ТУАД Михаил Чуманов арестован по «фактам совершения им коррупционных преступлений» на сумму 5,1 млн рублей. Предположительно, он получил взятку от коммерсантов за покровительство и помощь в получении выгодных контрактов.