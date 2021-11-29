Михаил Саакашвили рассказал, зачем он вернулся в Грузию - спасать родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил на заседании Тбилисского городского суда и рассказал, по какой причине въехал на территорию страны. По словам политика, он слышал от своих знакомых, что в Грузии настала очень тяжелая жизнь, а сама страна постепенно становится подконтрольной России, поэтому Саакашвили и прибыл на родину, чтобы помешать этому процессу. Выступая на суде он напомнил, что при его правлении жизнь в Грузии была намного благополучнее.
- Трагедия, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки толпы грузин. За последние годы из Грузии эмигрировали почти 700 тыс., - заметил экс-президент, передает местный "Первый канал".
По словам Саакашвили, он мог получить в Киеве должность премьер-министра, но не в силах смотреть, что его родная страна продолжает разваливаться, и вернулся в Грузию, поскольку «любит ее до сумасшествия».
Выступление бывшего президента было остановлено прокурором, который заявил, что все сказанное не имеет отношения к делу Саакашвили.
1 октября в Тбилиси был задержан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, тайно прибывший на территорию страны. Он был заочно осужден и приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. В настоящее время ведется расследование еще нескольких уголовных дел, среди которых разгон митинга оппозиции в 2007 году и растрата бюджетных денег.