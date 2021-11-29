В Бердске суд приговорил к 13 годам чуть не задушившего незнакомую 4-летнюю девочку местного жителя

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Бердска за покушение на убийство ребенка. Как сообщили 29 ноября в региональном управлении СКР, собранные следствием доказательства для суда оказались убедительными.
-Он признан виновным в совершении по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев), - уточнили в Следственном комитете
Инцидент произошел 11 июля 2020 года. Вечером возле подъезда одного из домов по ул. Горького в Бердске мужчина встретил незнакомую 4-летнюю девочку, которая гуляла с мамой. Вдруг он схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал давить. На помощь девочке подоспела мать и очевидцы, вызвавшие сотрудников полиции.
Было возбуждено уголовное дело. После ареста и до суда фигурант по делу находился в СИЗО. Подсудимый не признал вину в покушении на убийство малолетней, но признал себя виновным в угрозе убийством.