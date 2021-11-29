Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске суд приговорил к 13 годам чуть не задушившего незнакомую 4-летнюю девочку местного жителя

12:42:4111/29/2021
0

Во дворе дома он вдруг он схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал давить. На помощь девочке подоспела мать и очевидцы, вызвавшие  сотрудников полиции.

Суд Бердска отправил напавшего на ребенка в колонию на 13 лет. Фото: "Курьер.Среда".

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Бердска за покушение на убийство ребенка. Как сообщили 29 ноября в региональном управлении СКР, собранные следствием доказательства для суда оказались убедительными.

-Он признан виновным в совершении по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев), - уточнили в Следственном комитете

Инцидент произошел 11 июля 2020 года. Вечером возле подъезда одного из домов по ул. Горького в Бердске мужчина встретил незнакомую 4-летнюю девочку, которая гуляла с мамой. Вдруг он схватил ребенка обеими руками за шею и с силой стал давить. На помощь девочке подоспела мать и очевидцы, вызвавшие  сотрудников полиции.

Было возбуждено уголовное дело. После ареста и до суда фигурант по делу находился в СИЗО. Подсудимый не признал вину  в покушении на убийство малолетней, но признал себя виновным в угрозе убийством.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
приговор 13 летугроза убийствомпокушении на убийстводушил девочку
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске суд приговорил к 13 годам чуть не задушившего незнакомую 4-летнюю девочку местного жителя
12:42:41 11/29/2021
В Бердске суд приговорил к 13 годам чуть не задушившего незнакомую 4-летнюю девочку местного жителя
Банкет в честь вступления в должность мэра Прокопьевска в день гибели шахтеров устроили в кафе экс-депутата
12:27:20 11/29/2021
Банкет в честь вступления в должность мэра Прокопьевска в день гибели шахтеров устроили в кафе экс-депутата
БердскЭкс-директор муниципального КБУ Бердска Владимир Воспанчук возглавил ТУАД Новосибирской области
12:08:02 11/29/2021
Экс-директор муниципального КБУ Бердска Владимир Воспанчук возглавил ТУАД Новосибирской области
Модные сапоги зимой 2021-2022: какую модель выбрать и какие особенности учесть?
12:00:18 11/29/2021
Модные сапоги зимой 2021-2022: какую модель выбрать и какие особенности учесть?
Каким препаратом лучше всего ревакцинироваться россиянам, рассказал Гинцбург
11:52:18 11/29/2021
Каким препаратом лучше всего ревакцинироваться россиянам, рассказал Гинцбург
Туристическую полицию создали в Новосибирске специально для чемпионатов мира по волейболу и хоккею
11:37:33 11/29/2021
Туристическую полицию создали в Новосибирске специально для чемпионатов мира по волейболу и хоккею
Актриса Валентина Иванова скончалась в Москве
11:22:11 11/29/2021
Актриса Валентина Иванова скончалась в Москве
БердскДепутат Аксёненко через суд намерен бороться за нарушенные конституционные права работающих пенсионеров по индексации пенсии
11:18:25 11/29/2021
Депутат Аксёненко через суд намерен бороться за нарушенные конституционные права работающих пенсионеров по индексации пенсии
Экономический и социальный кризис: пророчество Матроны Московской на 2022 год
11:00:45 11/29/2021
Экономический и социальный кризис: пророчество Матроны Московской на 2022 год
Под Новосибирском в клубе «Вдали от жен» массовая драка завершилась поджогом BMW
10:57:20 11/29/2021
Под Новосибирском в клубе «Вдали от жен» массовая драка завершилась поджогом BMW