Снежные обряды декабря на удачу, деньги, здоровье

Совсем скоро придет зима, время года, которое ассоциируется со снегом. Практически по всей России уже выпал снег, благодаря которому можно совершить несколько ритуалов на удачу, деньги и здоровье. Наши предки считали, что снег является символом очищения, освобождения от старых проблем и обновлением жизни. На Руси существовал ряд сильных обрядов, которые представлены ниже.
Для обряда с привлечением денежного благополучия вам понадобится банка с крышкой. Возьмите ее и положите на дно монеты в небольшом количестве. Затем плотно уложите туда снег и заполните банку полностью. Оставьте все на ночь и на утро помойте этой водой полы, окна и полейте цветы. Достаньте монеты и положите их к себе в кошелек в отдельный карман, чтобы случайно не расплатиться ими.
Дополнительных предметов для ритуала на удачу вам не потребуется. Вы должны выйти на улицу во время снегопада и поймать на руку, одетую в перчатку или варежку несколько снежинок. После того, как вы сделаете это, вам необходимо произнести следующие слова:
Помимо этого, вы можете открыть окно и пустить несколько снежинок себе на подоконник, приговаривая то же самое. Тогда удача посетит не только вашу жизнь, но и жизнь ваших домочадцев.
У наших предков был и обряд на крепкое здоровье. Для этого вам необходимо выйти на улицу, взять небольшую порцию свежего снега и умыться им. Такой обряд поможет вам закалиться на зиму и сделать так, чтобы ваш организм не тревожили болезни и другие недуги, связанные со здоровьем на протяжении декабря, января и февраля.