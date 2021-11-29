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Снежные обряды декабря на удачу, деньги, здоровье

4:00:1611/29/2021
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Во многих регионах России выпал снег, и им можно воспользоваться для выполнения некоторых обрядов.

Наши предки верили, что снег можно использовать для обрядов на удачу, деньги и любовь. Фото: Pixabay
Наши предки верили, что снег можно использовать для обрядов на удачу, деньги и любовь. Фото: Pixabay

Совсем скоро придет зима, время года, которое ассоциируется со снегом. Практически по всей России уже выпал снег, благодаря которому можно совершить несколько ритуалов на удачу, деньги и здоровье. Наши предки считали, что снег является символом очищения, освобождения от старых проблем и обновлением жизни. На Руси существовал ряд сильных обрядов, которые представлены ниже.

Для обряда с привлечением денежного благополучия вам понадобится банка с крышкой. Возьмите ее и положите на дно монеты в небольшом количестве. Затем плотно уложите туда снег и заполните банку полностью. Оставьте все на ночь и на утро помойте этой водой полы, окна и полейте цветы. Достаньте монеты и положите их к себе в кошелек в отдельный карман, чтобы случайно не расплатиться ими.

Дополнительных предметов для ритуала на удачу вам не потребуется. Вы должны выйти на улицу во время снегопада и поймать на руку, одетую в перчатку или варежку несколько снежинок. После того, как вы сделаете это, вам необходимо произнести следующие слова:

Заговор для зимы на удачу
Заговор для зимы на удачу

Помимо этого, вы можете открыть окно и пустить несколько снежинок себе на подоконник, приговаривая то же самое. Тогда удача посетит не только вашу жизнь, но и жизнь ваших домочадцев.

У наших предков был и обряд на крепкое здоровье. Для этого вам необходимо выйти на улицу, взять небольшую порцию свежего снега и умыться им. Такой обряд поможет вам закалиться на зиму и сделать так, чтобы ваш организм не тревожили болезни и другие недуги, связанные со здоровьем на протяжении декабря, января и февраля.

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обрядыритуалынародные традиции
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