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Скончался кинорежиссер Владимир Наумов, подаривший зрителям фильмы "Тегеран-43" и "Бег"

1:32:4611/29/2021
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В возрасте 93 лет умер один из корифеев советского кино. Он был супругом известной актрисы Натали Белохвостиковой.

Кинематографист Владимир Наумов. Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Сегодня, 29 ноября в Москве на 94-м году жизни умер советский и российский кинематографист, народный артист СССР Владимир Наумов.

Соболезнования родным и близким кинематографиста выразила Ольга Любимова, министр культуры России. Она отметила, что персонажи его фильмов стали одним из символов нравственной силы и были любимы гражданами страны.

Владимир Наумов родился в Ленинграде 6 декабря 1927 года. Учился во ВГИКе на режиссерском факультете в мастерской Игоря Савченка и в 1952 году закончил вуз. Наумов начинал работать с должности ассистента на фильмах Савченко «Третий удар» и «Тарас Шевченко».

Самостоятельно работать он начал вместе с Александром Аловым — всего в сотрудничестве вышло 11 кинокартин, среди которых «Павел Корчагин» (1956), «Мир входящему» (1961), «Бег» (1970), «Легенда о Тиле» (1976), «Тегеран-43» (1980), «Берег» (1983) и другие.

Режиссер получал награды - Госпремию СССР, ордена Почета, Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» трех степеней. Был лауреатом премии «Золотой орел», кинофестивалей в Москве и Венеции.

В телеграмме глава Минкульта назвала Владимира Наумова человеком, «наделенным уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией». Ольга Любимова передала соболезнования родным и близким Владимира Наумова, в том числе его супруге актрисе Наталье Белохвостиковой.

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режиссерумерфильмыВладимир Наумов
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