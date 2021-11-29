Мэру Бердска пожаловались на темные улицы в Южном микрорайоне: Шестернин поручил осветить

В общественную приемную главы Бердска поступила коллективная жалоба от жителей Южного микрорайона. Они возмущены строительством временной дороги от ул. Лунной до кирпичного завода, где нет ни освещения, ни тротуаров.
По словам руководителя управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрия Есикова, в 2022 году продолжится глобальный ремонт ул. Черемушной - от Космической до микрорайона Раздольного. Транспорт пустят через улицы Кирпичный завод и Лунную. Есиков назвал эту схему движения вынужденной мерой.
Мэр Бердска Евгений Шестернин акцентировал внимание на безопасности этого участка дороги и обязал предусмотреть освещение, отметив, что тротуары сделать не получится. Вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову поручено до конца недели предоставить план временного освещения данного участка.
Кроме того, Шестернин обратил внимание на темные участки дорог в районе пешеходных переходов. Комиссия сейчас выявляет такие места, чтобы в скором времени устранить недостатки. Сейчас в Бердске не освещены 12 пешеходных переходов, сообщили в пресс-центре мэрии 29 ноября.