Путин освободил многодетные семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья дешевле 50 млн рублей

Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, освобождающий многодетные семьи, продавшие жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты НДФЛ. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Данный закон качается граждан, которые продали жилье, начиная с 1 января 2021 года. При этом льготой могут воспользоваться граждане, имеющие детей до 24 лет, обучающихся очно, или детей при определенных условиях.
В законе указано, что новое жилье должно быт куплено в течение года или до 30 апреля 2022 года. Кадастровая стоимость проданной квартиры не должна превышать цену купленной. В то же время проданное жилье должно быть дешевле 50 миллионов рублей. Также условием является отсутствие у членов семьи жилья, площадь которого превышает половину площади в приобретенной квартире. Только при соблюдении всех этих условий семья будет освобождена от уплаты НДФЛ.
В настоящее время после продажи жилья собственник освобождается от уплаты НДФЛ в случае, если он приобрел квартиру не ранее пяти лет, в обратном случае необходимо заплатить 13% от стоимости квартиры.