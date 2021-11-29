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Муж-тиран до смерти избил супругу телевизором и покалечил заступившегося за нее инвалида

2:21:1111/29/2021
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Как выяснили следователи, в семье постоянно были ссоры, муж постоянно избивал свою жену, но она никогда не обращалась в полицию.  

Россиянин до смерти избил жену телевизором и магнитофоном. СК возбудил дело. Фото: СКР

Трагедией закончилась семейная сора в Солнечногорске. Супруг избил жену телевизором и магнитофоном, а затем набросился на нее с ножом. Женщина умерла.

Кроме того, агрессивный мужчина избил инвалида, находившегося в это время в квартире. Когда он попытался заступиться за женщину, злоумышленник избил его тростью до потери сознания.

Соседке он сказал: «Если ты сейчас не уйдешь, будет больше трупов». Она ушла, но зайдя второй раз, избитая женщина еще была жива.

«Она еще дышала и пыталась открыть глаза. У нее в спине торчал нож, а голова была очень сильно разбита. Я просила ее держаться, говорила, что сейчас вызову врачей, и ей помогут», — цитирует соседку KP.RU.

У пострадавшей прибывшие медики обнаружили пять ножевых ранений и открытую черепно-мозговую травму. Позже она скончалась в больнице.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Как выяснили следователи, в семье постоянно были ссоры, муж постоянно избивал свою жену, но она никогда не обращалась в полицию.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске начали судить Александра Фомичева, убившего жену после возвращения домой из полиции, куда его доставили по заявлению соседей.

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