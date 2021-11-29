Муж-тиран до смерти избил супругу телевизором и покалечил заступившегося за нее инвалида

Трагедией закончилась семейная сора в Солнечногорске. Супруг избил жену телевизором и магнитофоном, а затем набросился на нее с ножом. Женщина умерла.
Кроме того, агрессивный мужчина избил инвалида, находившегося в это время в квартире. Когда он попытался заступиться за женщину, злоумышленник избил его тростью до потери сознания.
Соседке он сказал: «Если ты сейчас не уйдешь, будет больше трупов». Она ушла, но зайдя второй раз, избитая женщина еще была жива.
«Она еще дышала и пыталась открыть глаза. У нее в спине торчал нож, а голова была очень сильно разбита. Я просила ее держаться, говорила, что сейчас вызову врачей, и ей помогут», — цитирует соседку KP.RU.
У пострадавшей прибывшие медики обнаружили пять ножевых ранений и открытую черепно-мозговую травму. Позже она скончалась в больнице.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Как выяснили следователи, в семье постоянно были ссоры, муж постоянно избивал свою жену, но она никогда не обращалась в полицию.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске начали судить Александра Фомичева, убившего жену после возвращения домой из полиции, куда его доставили по заявлению соседей.